Courtois: «No hi ha hagut excés de confiança»

-No considero que hi hagi hagut excés de confiança. El Girona sempre ens ha plantejat partits difícils. No hem reaccionat bé a l'empat i ells han anat a buscar la victòria. No hem controlat el partit i ens han clavat el segon.

-A la primera part hem jugat bé, tot i que el ritme no ha estat el mateix que contra l'Ajax o l'Atlètic. El Girona ha tingut un parell d'ocasions que he aturat. Després amb l'1-1 no sé què ha passat.

-La Lliga torna a estar com ara fa un mes. Això és llarg i hem de continuar guanyant partits.