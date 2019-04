El futur del tècnic Eusebio o quan no n'hi ha prou amb «ser un bon paio»

A Ferran Soriano, a Txiki Begiristain, a Quique Cárcel, a Ignasi Mas-Bagà... O sigui a la gent que d'una manera o altra tenen veu en les decisions del Girona els cau bé Eusebio Sacristán. El tècnic té relació amb molts d'ells des de fa anys; el seu futbol (el que li agrada, no el que aconsegueix que jugui el Girona) beu de les mateixes aigües filosòfiques; i, a sobre, tractar amb ell en el dia a dia és molt més fàcil que fer-ho amb un entrenador poc amic dels somriures com Pablo Machín. En altres paraules, a Montilivi no volen canviar d'entrenador. Ara bé, Eusebio en farà prou amb ser «un bon paio»? Caure bé a executius i a jugadors, que han passat d'un entrenador que racionava els detalls empàtics a un que no deixa de somriure, és suficient per mantenir la feina després d'haver encadenat sis derrotes consecutives i tenir el descens trucant a la porta de casa? Les respostes només poden venir des de les oficines de Montilivi (o de l'Etihad Stadium de Manchester), perquè el referèndum entre l'afició sembla perdut per part del tècnic.

Ahir a Valladolid, la gent del club va optar per mantenir silenci tot i demanar-se la compareixença del director esportiu, Quique Cárcel. Al Girona van creure que no era el moment per parlar o per sortir a defensar Eusebio. Avui sembla ser el dia de prendre decisions. O canviar l'inquilí de la banqueta o apostar per Eusebio amb, això sí, el perill que qualsevol decisió, canvi de jugadors o resultat en contra enrareixi molt l'ambient en contra del tècnic, i, per tant, en part també en contra de l'equip, en el partit de diumenge contra el Sevilla. En la memòria col·lectiva, també dels responsables del club, hi ha els xiulets de Montilivi pel canvi de Roberts per Doumbia en el darrer partit a l'estadi contra el Vila-real.

I, mentrestant, Eusebio es va mantenir ahir fidel al seu discurs anit a Valladolid -«això ho hem d'aixecar entre tots»- després d'un partit en què havia tornat a canviar de sistema, havia deixat fora de la convocatòria o a la banqueta jugadors que havien estat titulars a Vigo... Canvis i més canvis per tornar a trobar la tecla bona. Ahir, com havia avançat Stuani després de la derrota a Vigo, tocava tornar a jugar amb la defensa de tres i els dos carrilers. Un sistema que és sabut que no és el que més agrada a Eusebio, que, també a Vigo, ja havia justificat el canvi de dibuix a la mitja part parlant de «jugar de la manera que més còmodes se sentin els jugadors». El tècnic no sembla tenir clar cap a on cal anar. Veurem si el club sí.