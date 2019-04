El Girona ratifica Eusebio malgrat les sis derrotes seguides

Eusebio Sacristán continuarà a la banqueta del Girona a pesar de la pèssima ratxa de sis derrotes que han embolicat l'equip, i de quina manera, en la lluita per la permanència. Ho va ratificar ahir al vespre el director esportiu, Quique Cárcel, després d'una jornada on la destitució del preparador havia estat sobre la taula però es va acabar descartant. Cárcel es va reunir amb el mateix Eusebio per copsar el seu estat d'ànim i, tot seguit, es va prendre la decisió de mantenir-li la confiança. A Montilivi, de portes enfora, ahir va ser un dia més. Com si no hagués passat res. I així, mentre l'afició clamava un cop més per la destitució d'Eusebio, buscant un revulsiu a la desesperada, l'entrenador va dirigir la sessió que hi havia prevista al matí a La Vinya i des del club es transmetia un missatge de tranquil·litat. Que a primera hora de la tarda es pengés a Twitter una foto del tècnic durant la sessió ja podia ser una primera pista del que acabaria passant: la ratificació d'Eusebio per aquest tram final de Lliga.

De portes endins, a Montilivi hi ha desconcert. Tot i que la poca fiabilitat de l'equip ha anat quedant al descobert a mida que ha avançat la temporada, ningú es podia imaginar que un mes després de veure's pràcticament salvats amb el 0-2 de Leganés, ara s'hagi d'anar a córrer, cames ajudeu-me, per intentar evitar el desastre. A més, i això ve de fa temps, les tensions entre els dos propietaris, el City Football Group i Pere Guardiola, no ajuden a l'hora de prendre decisions. Finalment es va consensuar la continuïtat de l'entrenador, que Quique Cárcel expressava d'aquesta manera en unes declaracions facilitades pel propi club: «la idea del Girona és que Eusebio continuï. Som conscient que estem en una situació complicada i ara necessitem estar tots junts i que entre tots ho tirem endavant».

La sisena derrota seguida va fer mal i condemna el Girona a patir fins l'últim dia per salvar-se. En aquestes sis darreres jornades l'equip ha revifat tots els rivals directes amb qui s'ha enfrontat, començant per l'Espanyol, seguint pel Vila-real, i acabant amb la doble sortida a Vigo i Valladolid. Cárcel opina que «la situació s'ha complicat. Fa sis setmanes teníem l'objectiu molt a prop i ara, realment, passem per un moment difícil. Els jugadors han demostrat sempre que hi són en els moments complicats i entenem que dirigits pel míster podem revertir-ho». De moment avui la plantilla farà festa i demà s'hi tornarà a posar per preparar el partit contra el Sevilla.

Amb només quatre jornades per davant el marge és escàs. Cárcel mira de veure l'ampolla mig plena: «Queden quatre partits que seran quatre finals i el primer és diumenge a Montilivi. Necessitem el suport de la gent i que tothom aporti energia positiva. Entre tots ho podem aconseguir», va subratllar. El Girona es jugarà la permanència a casa contra el Sevilla i el Llevant, en una autèntica finalíssima que arribarà en la penúltima jornada, i visitant els estadis del Getafe i l'Alabès. Guanyant dos dels quatre partits, i que un sigui contra els valencians, fa pinta que podria ser suficient.



Canvis a última hora

El Girona, en un passat més o menys recent, havia viscut un parell de situacions límit com l'actual a falta de molt pocs partits per acabar el curs, que es van resoldre amb èxit gràcies a un canvi d'entrenador. El precedent més recent va ser la temporada 2008/09, la del redebut a Segona, quan Raül Agné va ser destituït a només cinc jornades del final. El Girona havia acumulat cinc derrotes (Hèrcules, Alabès, Sevilla Atlètic, Xerez i Elx) i en veure's a cinc punts del descens, es va optar per un canvi a la banqueta. Javi Salamero, que era el director esportiu, va assumir el repte al costat de Miquel Olmo i Gorka Etxeberría. La reacció va ser immediata (1-2 a Castelló) i l'ara preparador del Palamós va decidir tornar als despatxos abans d'acabar el curs cedint la batuta a Olmo. El Girona va acabar amb sis punts de marge sobre el descens.

L'altre cas es va produir la temporada 2002/03. Narcís Julià, que era el director esportiu, també va optar per baixar a la gespa, substituint Josep Moratalla, en ple play-off d'ascens a Segona B. Els gironins havien perdut a Benidorm (1-0), el que es perfilava el rival més directe, en la segona jornada, i s'havien complicat molt l'ascens. Julià va dirigir l'equip els darrers quatre partits i tots es van resoldre amb victòria. L'ascens es va celebrar a Àguilas i va arribar gràcies a l' average particular amb el Benidorm (3-1 a l'estadi).



Contra els canvis a la Copa

L'Assemblea General de la Lliga, on el Girona va estar representat pel seu director general, Ignasi Mas-Bagà, va acordar ahir per majoria no donar suport al canvi de format de la Copa del Rei i de la Supercopa d'Espanya de futbol plantejats pel president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales. Aquest vol fer les eliminatòries a partit únic fins a semifinals i dur la Supercopa en format Final a Quatre fora d'Espanya.