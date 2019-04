«Montilivi és de Primera»

«L'important és el Girona, que l'equip se senti fort. Respecto totes les opinions, aquesta setmana m'ha ajudat a créixer com a entrenador i com a persona». Així responia ahir Eusebio a una pregunta sobre la comparació entre els xiulets cap a ell, quan es va sentir al seu nom per la megafonia en el moment d'anunciar les eleccions, i el posterior suport incondicional cap a l'equip dels 11.281 espectadors que ahir van deixar clar que Montilivi, l'afició del Girona i la ciutat volent continuar sent de Primera Divisió. Veient-se contra les cordes, Eusebio va anar a la guerra amb les seves idees, deixant de costat la línia de tres centrals per jugar com ell creu: amb quatre al darrere i reiterant en l'aposta per Douglas Luiz de pivot defensiu. I li va sortir bé, perquè l'equip va respondre. Futbolísticament i, sobretot, per cor. Perquè Pere Pons, Àlex Granell o Marc Muniesa no volen veure com el privilegi de jugar a primera al costat de casa se'ls escapoleixi de les mans o perquè Cristhian Stuani no vol haver de moure la seva família ara que ja han tastat la qualitat de vida de les terres gironines.