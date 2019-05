El Girona, molt pendent del que faci avui el Celta contra el Barça

El Girona depèn d'ell mateix per salvar la categoria. Però, per si de cas, estarà fins al final del curs molt pendent dels seus rivals directes en la lluita per la permanència. Es parla molt del Valladolid, ara en descens, i també del Llevant, que visitarà Montilivi la setmana vinent. Però ara mateix també hi està implicat el Celta, empatat a 37 punts amb els gironins a la classificació. El conjunt gallec juga avui i ho fa contra un Barça que té la ment posada en la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions del dimarts vinent a Anfield. Per això mateix, Ernesto Valverde ha decidit reservar la majoria dels seus pesos pesants, i a Vigo s'emporta els menys habituals i uns quants jugadors del filial.

El Girona enceta la jornada quart per la cua amb 37 punts. Els mateixos que té el Llevant, que avui rep un Rayo Vallecano que necessita puntuar per mantenir vives les seves aspiracions de permanència. També en té 37 el Celta. En d'altres circumstàncies, avui no partiria com a favorit, però tenint en compte que el Barça ja ha guanyat el títol de Lliga i que dimarts vinent disputa la tornada de les semifinals de la Champions al camp del Liverpool, això fa que els gallecs, empesos per la necessitat, tinguin més números de puntuar. Una afirmació que no comparteix Ernesto Valverde. El tècnic blaugrana assegurava ahir davant dels mitjans que «l'equip sortirà motivat i amb la intenció de guanyar. Que ningú en tingui cap dubte. La idea en aquests tres partits que queden és la de competir al màxim nivell. És veritat que hi ha futbolistes que han participat menys i que tenen números de jugar perquè hi ha Champions el dimarts. Però hem de seguir competint perquè tenim una final de Copa que volem preparar bé». Valverde no amagava que hi haurà canvis a l'onze «perquè són necessaris» i va explicar que Arthur «pateix problemes físics des de fa temps» i per això no va tenir minuts el passat dimecres.

Dels habituals quedaven descartats Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Busquets, Luis Suárez, Messi, Sergi Roberto i Jordi Alba. Hi entraven els joves del filial Riqui Puig, Iñaki Peña, Collado i Wagué.