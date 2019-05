Amb un ull posat al duel entre Rayo i Valladolid

Si el Girona perd contra el Llevant, ja es pot anar acomiadant de la Primera Divisió. Perquè les possibilitats de continuar a l'elit es reduiran sensiblement. Encara més si el Valladolid guanya a Vallecas contra un Rayo Vallecano ja descendit. Si això passa, el descens pot ser matemàtic avui mateix; però també haurien d'empatar el Celta al camp de l'Athletic Club i el Vila-real a casa amb l'Eibar. La combinació, que no és gens desgavellada, serà la confirmació del retorn a l'infern.

Amb l'empat, el descens no serà matemàtic però sí que serà virtual. Perquè com tot depèn del Girona, que amb una victòria igualarà a punts amb el Llevant però el superarà en el gol average individual -al Ciutat de València van empatar a dos-, el fet de no guanyar fa que el Llevant tingui pràcticament la permanència a la butxaca. De fet, una victòria granota a Montilivi els dona la salvació. Només si el Celta i el Vila-real rellisquen -comptant que el Valladolid no falla-, els d'Eusebio encara tindrien opcions reals de vida. Poques, però alguna tindrien. Perquè si tots dos perden i el Girona empata, la permanència estaria a dos punts a falta de tres per jugar-se. S'hauria de guanyar a Vitòria i esperar una nova relliscada de tothom. Sort que guanyant n'hi haurà prou.

En cas que el Valladolid punxi, les esperances seran una mica més grans malgrat que el Girona no guanyi el Llevant. A un punt dels castellans, l'empat final entre tots dos condemna els blanc-i-vermells, perquè el dia de Sant Jordi van espatllar una oportunitat per ser feliços, caient sense cap mena de competitivitat a Zorrilla (1-0).

«Estem en el procés de salvar-nos, la satisfacció és gran pel partit de l'altre dia però sabem que queda molt per fer», comentava Sergio González, l'entrenador d'un Valladolid que no vol donar res per fet. «Hem de tenir els peus a terra. L'equip està mentalitzat i sap tot el que es juga, però em preocupa que l'entorn es confiï més aviat del compte. Aquesta plantilla ha demostrat que es pot confiar en ella, en aquestes situacions és molt segura però no ens podem relaxar. Hem de seguir competint i tot el que passi en els altres camps no ens ha d'afectar».



Paco López hi creu

El Llevant, que també ha convocat tota la plantilla i que ha pagat el desplaçament als abonats que avui seran a Montilivi, sap que també té la salvació a les seves mans. El seu tècnic, Paco López, va admetre que espera que els seus homes estiguin a l'altura del repte i de l'exigència: «Segurament, hi haurà un convidat invisible com són els nervis, però espero que ens mogui la il·lusió. El Girona és un rival molt fort, amb molt bons jugadors, i que domina molts aspectes del joc», va assegurar López, que veu una bona mentalitat en les hores prèvies del partit d'aquesta tarda. «Tractarem que les emocions positives ens facin més forts i més sabent que hi haurà aficionats que ens donaran suport des de l'estadi. Esperem que sigui el partit definitiu per a nosaltres, estem preparats per jugar un partit tan important com aquest Girona-Llevant».