La denúncia del Girona fa un pas més: expedient al Valladolid i a dos jugadors

En només un dia, la denúncia que va presentar dimarts el Girona al Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha començat a donar els seus fruits. El club va demanar a l'organisme, entre d'altres mesures cautelars, que la propera Lliga de Primera Divisió tingui 21 equips mentre no es resol la presumpta trama de corrupció vinculada a les apostes que s'està investigant en el marc de l'operació Oikos. El Girona entén que és part implicada perquè un dels equips sospitosos és el Valladolid, que podria ser enviat a la Segona Divisió si es prova que en el seu partit contra el València es van fer trampes. S'apel·la a l'article 75 del codi disciplinari de la federació, que preveu un càstig de fins a 6 punts al club infractor, en aquest cas el Valladolid. Tot i estar sota sospita, podria passar encara molt de temps abans no s'aclareixin els fets i per això des de Montilivi es va presentar una proposta alternativa. Ahir, de moment, la RFEF va decidir incoar un expedient al club castellà i també a dos dels seus futbolistes: Borja Fernández i Keko. Així ha actuat després d'analitzar la denúncia del Girona. A tot això, va nomenar un instructor que investigarà els fets i elevarà una proposta de resolució al mateix comitè.



Íñigo López, inhabilitat

Poques hores també ha trigat la RFEF en moure fitxa davant les declaracions d'Íñigo López, ara futbolista del Deportivo, i qui en una entrevista a El Mundo confessava que l'Osca-Nàstic de la passada temporada (ell jugava a l'equip aragonès) estava arreglat. Parlava d'un «pacte de cavallers» per definir aquesta entesa. Tot plegat, fets que la legislació espanyola considera com a molt greus. Davant d'aquestes paraules, la RFEF va sol·licitar al Comitè de Competició que suspengués de manera immediata el futbolista. Així doncs, Íñigo López queda inhabilitat i, tot i que aquest curs ha participat ben poc, no ho podrà fer en cap dels partits de play-off que disputi el Deportivo. A tot això, s'hi ha de sumar que el jutge de Disciplina Social de La Lliga va obrir un procediment d'informació reservada per l'Osca-Nàstic en qüestió, un matx que es va disputar en la penúltima jornada de la temporada 17/18. En una entrevista a El Mundo, Íñigo López va admetre que al vestidor de l'Osca es va «pactar» perdre contra el Nàstic perquè el conjunt de Tarragona s'estava jugant el descens. Ell, a més, és un dels futbolistes investigats en el cas Oikos. «Quin tipus de pacte? El que sempre ha existit en el futbol. En els últims partits se sol mirar el calendari i es parla, perquè es coneix la gent. No és que ens reunim o que quedem en un lloc. Simplement es diu: "Ei, no ens fastiguegem, pel que necessiti els punts" . La cosa queda així i no es torna a parlar», confessava.



El Saragossa, a escena

El Saragossa demanarà a La Lliga danys i perjudicis per les conseqüències derivades de la suposada estafa de l'Osca-Nàstic de la passada temporada. Alhora, sol·licitarà una indemnització que s'eleva fins als 45 milions d'euros, que és la quantitat que, al seu entendre, hauria cobrat per drets televisius pel seu hipotètic ascens a la Primera Divisió. El club aragonès ha pres aquesta decisió arran de les declaracions d'Íñigo López. El Saragossa hauria aconseguit pujar de categoria en l'hipotètic cas que a l'Osca se li restessin sis punts pel tripijoc que ara ha confirmat Íñigo López.