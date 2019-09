El Girona atrapa el «play-off» a la quarta jornada i mira amunt

Amb un somriure d'orella a orella. Així es mostrava Juan Carlos Unzué davant dels periodistes després de la victòria del seu equip contra el Rayo (3-1), un dels rivals més exigents de Segona A. No li faltaven motius. I és que el Girona ahir va treure un munt de notes positives: els blanc-i-vermells comencen a fer de Montilivi un fortí enllaçant dues victòries seguides i mantenint l'assistència de més de 8.000 espectadors; Cristhian Stuani donava el segon triomf aconseguint el seu primer hat-trick amb els gironins; i, per postres, l'equip entrava en posició de play-off. Anecdòtic, a la quarta jornada, però la prova que el camí per arribar a l'objectiu va agafant forma i, de moment, la gran qualitat de la plantilla dona els fruits esperats. La cosa s'ha reconduït després dels dubtes de les dues primeres jornades (1 punts de 6).

Les quatre primeres jornades de Lliga han servit al Girona per situar-se a la sisena posició amb 7 punts. Entrant a les places de promoció d'ascens, té per damunt l'Osca, amb 9 punts, Fuenlabrada, Almeria i Saragossa, amb 10, i el Cadis, que continua invicte després de guanyar el passat divendres el Racing (1-2). Precisament el líder és el pròxim repte per als homes d'Unzué, que es desplaçaran fins a terres andaluses per enfrontar-s'hi aquest dissabte (20.30).

Les properes jornades el Girona tindrà una agenda atapeïda. Afrontarà dos duels lluny de casa i un dels quals entre setmana. Si dissabte s'enfronta al Cadis, dimarts de la setmana vinent ho farà davant l'Almeria, de nou a domicili. Tot i el tràfec que això pot suposar, es podria dir que els blanc-i-vermells hi arriben en «el millor moment».

Tothom coincidia. Unzué i els seus jugadors. Perquè el bon estat de forma de l'equip és més que evident. «Sumar de tres en tres és el més important. Tenim clar l'objectiu i passa per guanyar tots els partits. Encarem el partit del Cadis amb la intenció d'encadenar més triomfs», assegurava Àlex Gallar.

El davanter també va comentar que «el Girona ha de tenir clar qui som i plantar-nos al camp pensant què pensa el rival de nosaltres. Tant el Cadis com l'Almeria voldran guanyar-nos. Sabem que no serà fàcil, però nosaltres som candidats a tot. No ens val res més».