«Amb Martí el Girona no dubta tant de fer joc directe, són verticals i perillosos»

Vostè va jugar el Girona-Saragossa de 2017 on vostès es van salvar i el Girona va pujar a Primera. Tindrà més feina demà?

Va ser un partit amb més nervis dels que es pugui imaginar. Nosaltres estàvem en una situació complicada. Havíem passat angoixa tota la temporada i per fi vam poder segellar la salvació matemàtica. I el Girona s'hi jugava l'ascens. Sí que va ser un partit amb poques ocasions, però tots dos equips vam passar nervis, volíem que s'acabessin els 90 minuts per alliberar-nos i celebrar cadascun dels seus objectius complerts.

El Girona ha guanyat en les últimes tres visites a La Romareda. Això els motiva més?

Desconeixia aquestes dades. El Girona és un gran equip, sempre té grans jugadors i grans plantilles i és normal que obtingui bons resultats, com aquestes victòries a La Romareda. Nosaltres tenim clar que per estar a dalt hem de tenir millors resultats a casa. Venim de guanyar a Vallecas però abans havíem perdut amb l'Albacete a Saragossa en un partit on vam tenir ocasions suficients per resoldre'l sense passar angoixes. Però el futbol té aquestes coses, no sempre passa el que sembla que ha de passar. Està clar que, a Segona, si guanyes dos partits seguits estàs a dalt, però si en perds dos, ja ets a baix.

Com ha canviat el Saragossa, d'aquell que es va salvar a la penúltima jornada al d'ara, que aspira a lluitar per l'ascens?

L'any següent d'aquella permanència a Montilivi vam classificar-nos per al play-off d'ascens (els va eliminar el Numància). Jo crec que tot passa per intentar formar un equip mantenint el major nucli de jugadors possibles i posar-te objectius. Òbviament sempre és més fàcil lluitar per objectius alegres que no pas tristos. Ara ens està ajudant molt a millorar la figura de Víctor Fernández. Va arribar l'any passat en un moment complicat i està sent una ajuda molt important.

El Girona es percep com un gran des de Saragossa?

El Girona es veu com el rival amb major pressupost de la categoria, que té grans jugadors i una plantilla molt àmplia. És el rival que, en teoria, hauria d'acabar primer a la classificació. Però nosaltres juguem a casa i ja se sap que La Romareda apreta molt, jugar amb aquesta afició és un luxe.

Li marcava molts gols Marc Gual l'any passat en els entrenaments?

(Riu) Bé, jo n'hi aturava més dels que em marcava. És un gran jugador, té molt futur per davant. A partir de dissabte a les 11 de la nit li desitjo molta sort i que marqui molts gols. A vegades hi ha temporades en què les coses no surten com un vol i potser és el que li va passar aquí a Saragossa.

A qui tem més, Gual, Stuani, Borja...?

Els números de Stuani són allà, demostren que és un jugador fora de sèrie. És el gol. Es veurà un duel bonic entre Luis Suárez i ell, dos davanters que tenen gana i que cada cap de setmana ho demostren amb els seus gols.

Quines diferències hi ha entre Cristian Álvarez i vostè a la porteria del Saragossa?

No m'agrada definir-me, aquesta pregunta no l'hi puc contestar.

Juan Carlos és un dels millors porters de la categoria?

És un grandíssim porter, amb unes condicions molt bones, i ja ho havia demostrat abans al Lugo i a l'Elx. Ara a Girona també ho està fent molt bé.

En què ha canviat el Girona d'Unzué i el de Martí?

No he vist tots els partits del Girona, pero sí que l'he estat seguint, i ara amb Martí potser no dubten tant de fer un joc més directe i no tant de toc, ara són més verticals i perillosos.

El Girona estarà, com a mínim, entre els sis primers?

Per pressupost hauria d'estar entre els dos primers.