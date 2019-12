L'afició manté la fe i torna a anar en massa a l'estadi

L'afició, i des de fa unes quantes jornades amb més motiu, no ha perdut la fe en aquest Girona i, encomanada al seu ídol Stuani, ahir va tornar a anar en massa a Montilivi. L'horari matinal, el dia assolellat, la bona dinàmica dels últims partits, i qui sap si el morbo de tornar a veure el Lugo, tot i que ha plogut molt des del drama del 2015, van dur a la grada 8.584 aficionats, una xifra només superada aquesta temporada, per poc, pels 8.765 que van anar a veure el Màlaga, encara amb màniga curta, i els 8.608 que va reunir el Rayo. La matinal va ser rodona. Victòria, espectacle, una nova exhibició de l' uruguasho i consolidats en cinquè lloc, amb 31 punts, seguint l'estela de l'Almeria, segon, amb 35, i ja molt a prop del tercer i el quart, Osca i Fuenlabrada, que en porten 32. Com sempre que tot flueix, la gent va fer l'onada.

La bona resposta del públic queda confirmada comparant l'assistència que va registrar Montilivi en l'anterior visita del Lugo. Era el 19 de novembre de 2016, un partit que com ahir va acabar amb victòria del Girona per 3-1, i que tot just va posar a les grades 4.151 espectadors, poc menys que la meitat dels 8.584 d'aquesta temporada. La ferida pel no-ascens del 2015 encara era recent, el Lugo, a més, havia guanyat 0-1 a l'estadi un any abans, just en la primera visita post trauma, però el caliu era incomparable amb el que es viu ara al voltant de l'equip. I això que aquella temporada es va fer el salt a Primera.

Quatre jugadors del Girona titulars ahir van viure aquell darrer precedent contra el Lugo. Són Aday, Ramalho, Alcalá i Granell. En aquell equip entrenat per Pablo Machín també hi havia Cristian Herrera, que ahir era a Montilivi però defensant aquesta vegada els colors de l'equip gallec. Aquella freda tarda, per la temperatura i per l'ambient al camp, el Girona va guanyar 3-1 amb dos gols de Borja García i un altre, en el temps afegit, d'Alcaraz.

El Girona, aquesta temporada, el dia que menys gent ha posat a l'estadi ha superat per poc els 7.000 espectadors (7.013 el dia del Tenerife, això sí, una freda nit de divendres). El Deportivo en va reunir 7.795, en un altre partit jugat entre setmana. La resta sempre han superat les 8.000 persones a la grada, amb el dia del Màlaga (8.765) fins ara com a màxim exponent.

Més enllà del triomf, del bon ambient a l'estadi i de la consolidació de l'equip en zona de play-off, ahir el Girona també va aprofitar la jornada per col·laborar amb La Marató de TV3, que se celebra diumenge que ve.