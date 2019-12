Munúa. El tècnic dirigirà avui el seu últim partit

Un canvi d'entrenador amb l'equip líder no és gaire habitual en el món del futbol, però això passarà al Cartagena perquè Gustavo Munúa deixarà avui el càrrec després del partit contra el Iecla per acceptar una oferta del Nacional de Montevideo. «És una situació molt difícil per a nosaltres, com a cos tècnic, molt difícil perquè tenim el cor trencat. Gràcies per comprendre la situació que se'ns presenta en aquests moments i per haver après i crescut tant al vostre costat com a entrenadors», va explicar ahir Munúa entre llàgrimes en una roda de premsa al costat del president del club, Paco Belmonte, que va confirmar que en el contracte del tècnic hi ha una clàusula que li permet marxar al Nacional: «És el club del seu cor i l'única excepció que podíem permetre que figurés en el contracte».