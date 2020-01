L'ascens directe s'escapa: la derrota a Vallecas deixa el Girona 8 punts per sota

«S'haurà de fer una molt bona segona volta per poder pujar directe». Aquestes van ser les paraules de Pep Lluís Martí divendres en la prèvia de la visita al Rayo. Ara, els gironins acumulen tres partits consecutius perdent. Com si no fos poc això, els blanc-i-vermells no han pogut veure porta en cap dels tres darrers enfrontaments: contra el Numància van caure 2-0, contra el Mirandès 0-3 i ahir a Vallecas 1-0 contra el Rayo Vallecano. Si l'ascens, ja no el directe, és l'objectiu sine qua non... urgeix millorar els números, començant pel proper partit contra l'Extremadura a Montilivi el dia 16 (20.00). El conjunt de Montilivi ha disputat, fins al moment 22 enfrontaments. D'aquests n'ha guanyat 9, n'ha perdut els mateixos i n'ha empatat 4. Aquesta equació fa que ara mateix tinguin 31 punts. Uns números pobres si es vol pujar de categoria sí o sí. Per això, els números comencen a no quadrar a les oficines de Montilivi.

Aquesta derrota ha portat els blanc-i-vermells a ocupar una posició que es troba en terra de ningú. Ara mateix són onzens amb trenta-un punts, a dos del Las Palmas que marca el llindar de les posicions de promoció d'ascens i vuit de l'Almeria que es troba segon. La diferència podia ser més àmplia del que és. Tot i això, el Girona haurà de remar, i molt, per complir el seu propòsit.

Nou any. Això significa nous desitjos, propòsits... De ben segur que un d'ells, no només pel Girona, sinó per tothom és començar el 2020 de la millor manera possible. I més si posem la mirada enrere. Concretament en com el Girona va finalitzar el 2019. Ho va fer d'una manera que de ben segur no anhelava: va caure contra el Numància i contra el Mirandès. Dos rivals que es preveia que els de Montilivi podrien superar. Un cop acabat l'any, la mirada estava posada a Vallecas, on els homes de Pep Lluís Martí tenien una oporutnitat d'or per començar bé l'any i redimir-se d'aquestes dues derrotes davant d'un rival amb galons. Lluny de les espectatives posades en el partit contra els madrilenys, els gironins van fer un calc de les dues derrotes sofertes en les dues darreres jornades: van encaixar una vegada més gols i van veure com un cop més cap dels seus jugadors va ser capaços de veure porta.