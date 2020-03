Les decisions del VAR i l'àrbitre fan perdre els nervis al Girona en l'afegit

Quan els focus se centren en l'arbitratge, malament rai. Quan els futbolistes estan més pendents de protestar i queixar-se que no pas d'intentar jugar i fer gol vol dir que hi ha quelcom que no rutlla. L'arbitratge de Vicandi Garrido ahir a Montilivi no va ser bo. El col·legiat basc, el mateix que aquesta temporada havia expulsat Àlex Granell al camp de l'Oviedo per dues targetes grogues en poc més d'un quart d'hora de joc, va convertir-se en el protagonista del partit en el temps de descompte. Abans, ja havia tret de polleguera el Girona a còpia de faltes i faltetes i, a la primera part, assessorat per l'assistent i el VAR -després de més de tres minuts mirant-s'ho- no havia donat per bo un gol de Cristhian Stuani per un fora de joc mil·limètric. Tot plegat va fer que els nervis explotessin en la darrera jugada del partit quan una pilota penjada a l'àrea de l'Albacete va acabar tocant al braç de Diego Caballo primer, i en el refús, a la mà de l'exdavanter blanc-i-vermell Javi Acuña.

De res van servir les protestes dels jugadors gironins que més a prop eren de la jugada perquè Vicandi Garrido ja no va voler xiular res d'entrada i ho va deixar tot a mans del VAR. En pocs segons li van comunicar que res de res i va assenyalar el camí dels vestidors, que semblava que fos el que tenia ganes de fer. Una decisió que va enfurismar els jugadors locals, principalment Samu Sáiz que, tot i els intents dels seus companys de frenar-lo, va ser amonestat amb targeta groga per protestar. No va ser l'única targeta amb el partit acabat perquè des de la banqueta va saltar Brian Oliván, indignadíssim, a dir-li alguna cosa a Vicandi Garrido que no va dubtar a ensenyar-li la vermella. Un final de partit calent que farà que ni Samu Sáiz ni Oliván siguin sancionats -en principi amb un partit segons el que va escriure a l'acta- i no puguin jugar diumenge que ve al camp del Las Palmas. Vicandi, abans, també havia amonestat l'entrenador de porters gironí José Manuel Ramón, Monchi, a la banqueta.

A diferència d'altres dies, ahir, el VAR va girar l'esquena als interessos gironins. Ho va fer a la primera part en un gol molt bonic de Stuani que l'assisstent va invalidar per fora de joc. Més de tres minuts va estar aturat el joc mentre el VAR es revisava la jugada que, vistes les imatges, no queda gaire clar que sigui off-side de l'uruguaià. Tampoc l'afavoriria el VAR en l'última acció del partit, en la doble mà de Caballo i Acuña que va acabar d'encendre Montilivi. Instants abans, també en l'afegit, el Girona ja havia protestat unes possibles mans. Curiosament, el VAR ja va ser protagonista la passada jornada a Anduva quan va avisar el col·legiat Pulido Santana d'unes mans de Granell dins l'àrea que van acabar amb el gol de l'empat del Mirandés (1-1).

De temporada en queda molta i més si s'acaba disputant el play-off. És per això que faria bé Martí de calmar els impulsos dels seus jugadors per evitar possibles sancions en partits decisius.