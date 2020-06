Rivera: "Tenir una plantilla així d'àmplia és un gran avantatge"

El migcampista asturià del Girona Christian Rivera ha afirmat aquest divendres, just després del cinquè entrenament en grup sota les ordres de Josep Lluís Martí, que "tenir una plantilla àmplia, amb més de dos onzes per jugar, és un gran avantatge enfront d'altres equips".

El jove futbolista de Gijón, de 22 anys, cedit pel Leganés, ha remarcat a més que el Girona ja està "preparant-se al màxim" per al duel contra la Unió Esportiva Las Palmas a l'estadi Gran Canària que, el proper dissabte 13 de juny , suposarà el retorn del quadre català als terrenys de joc.

"Per a nosaltres és com si l'àrbitre ja hagués xiulat l'inici de la trobada. Ja estem pensant en aquest partit", ha accentuat el '16' del Girona, que, a falta d'onze jornades, es troba en el cinquè lloc de la classificació de la categoria de plata, en llocs de 'play-off' i a vuit punts de l'ascens directe.

L'exjugador de l'Oviedo, Eibar, Barcelona B, Las Palmas, Osca i Leganés també ha remarcat que l'equip està "agafant el ritme" i "arribant, a poc a poc, a l'estat òptim". "Hem d'estar junts, preparats tàcticament i intentar arribar el més frescos, descansats i concentrats possible a cada partit", ha dit el centrecampista.

Rivera, que també ha reconegut que l'aturada provocada pel coronavirus li ha permès "desconnectar i tornar sanejat", també ha volgut enviar "molts ànims a tots els que ho han passat malament, que ja som a la part final del túnel". Igualment ha aprofitat per enviar un missatge a l'afició de Montilivi: "És una pena no poder tenir-vos amb nosaltres, però us demano que ens seguiu animant des de casa. Ens ajudareu molt".