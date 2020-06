Carrión «Els vam guanyar a casa i sabem com fer mal al Girona»

El Numància va acabar la primera volta 6è classificat amb 32 punts, en zona de play-off. Des de llavors, els sorians han passat de ser un equip alegre i aspirant a tot, a desinflar-se fins a caure als llocs de descens (2 punts dels últims 30). L'entrenador Luis Carrión confia que la visita a Girona serveixi l'equip per trencar aquetsa mala dinàmica. «L'equip no està deixat. Generem ocasions però els resultats no arriben i cal guanyar ja. No podem estar més temps així». El barceloní no pateix pel seu càrrec en cas d'encadenar una altra derrota avui. «No és una cosa meva. L'important és que el Numància es mantingui», deia. Carrión està convençut que el seu equip pot despertar en qualsevol moment. «No estem fins a les àrees però som intensos i contra el Cadis vam merèixer algun punt. Les diferències amb la primera volta són els resultats i que ara qualsevol cosa dolenta que ens passa, ens pesa massa». El tècnic confia fer mal al Girona. «Els vam guanyar a casa per 2-0. No tenim la confiança de llavors però sabem com fer-los mal.