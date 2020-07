L'estiu menys anglès del Girona

Els jugadors del Girona van seguir atents ahir a la tarda l'encreuament de comunicats de La Lliga i el Fuenlabrada sobre la manera de resoldre l'embolic del partit suspès dels madrilenys contra el Dépor i dels play-off. Els cinc dies de festa que el club els va donar la setmana passada podrien escurçar-se si avui finalment el Comitè de Competició resol a favor de la proposta de La Lliga, dona el sisè lloc a l'Elx i es posa fil a l'agulla amb les dates del play-off. Sigui com sigui, després de dos mesos d'intensa activitat entre entrenaments i, sobretot, partits ahir el Girona hauria d'haver disputat la tornada del play-off d'ascens contra l'Almeria. D'haver-lo guanyat estaria a dos partits de Primera, que es jugarien dimecres i diumenge, i, en cas d'haver quedat eliminat, hauria començat les vacances definitivament.

El cas és que la pandèmia de covid-19 ha trastocat completament la temporada 2019-20 fins al punt de fer-la arribar a finals de juliol i, amb el problema dels casos positius al Fuenlabrada, tot sembla indiciar que fins a l'agost no es clausurarà la Lliga Smartbank. Tot plegat fa que amb, previsiblement, l'inici del nou curs pel 12 de setembre, complica molt la planificació esportiva dels equips que han de disputar la fase d'ascens (Girona, Almeria, Saragossa i Elx o Fuenlabrada) perquè no saben a quina categoria jugaran. En aquest sentit, la situació actual contrasta amb la de les temporades anteriors en què, per aquestes dates d'estiu, el Girona, i la resta d'equips, ja suava la cansalada i començava a disputar amistosos. Sense anar més lluny, ara fa un any, el conjunt de Juan Carlos Unzué ja treballava a la Ciutat Esportiva del Manchester City i acabava de jugar un amistós contra el Derby County (0-2, Granell i Soni). L'equip havia començat els entrenaments el dia 8 de juliol i abans de sortir cap a Anglaterra ja havia jugat un parell de partits contra l'Al Arabi (2-1) i el Bournemouth (2-1).

El Girona es va estar una desena de dies a la llar del City abans de tornar i continuar amb la preparació d'un curs en què partia com a gran favorit a l'ascens a Primera. Abans encara disputaria un altre amistós en un dels camps de la Ciutat Esportiva citizen amb derrota contra el Leeds (2-3). Aquell Girona d'Unzué estava farcit de joves jugadors procedents del Peralada i del juvenil perquè encara s'hi havien d'afegir moltes peces noves, però, fos com fos, ja posava les bases del que es presentava com un curs il·lusionador. L'estada a Manchester del curs passat va ser la quarta consecutiva d'un Girona que, d'ençà de l'entrada del City Group a l'accionariat ha aprofitat la connexió per treballar durant l'estiu amb els luxes dels jugadors citizen. Ho ha fet sempre durant aquestes dates de finals de juliol des que l'estiu del 2016 el conjunt que dirigia llavors Pablo Machín trepitgés per primer cop les instal·lacions del Manchester City Academy. Aquella primera vegada va deixar tots els expedicionaris bocabadats, flotant i gaudint les excepcionals condicions amb què treballava el club britànic. Des de llavors, el Girona no ha faltat mai a la cita estiuenca amb Manchester i hi hajugat 8 amistosos contra un combinat sub-21 del City (3-2), Blackburn (1-1), Huddersfiled (1-1), Nottingham (2-1), Bolton (0-0), Oldham (1-0), Derby (0-2) i Leeds (3-2).

Caldrà veure enguany si la pandèmia i les restriccions de mobilitat que se'n deriven permeten als gironins tornar a la seva segona residència o bé s'han de quedar a La Vinya. Per dates, sembla complicat, també per logística i, sobretot, per la quarantena que ha imposat el Govern anglès a tothom que arribi a la Gran Bretanya procedent de l'Estat espanyol. Primer, però, espera el play-off.