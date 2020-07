El jutge proposa que es doni el partit per perdut al Fuenlabrada

El cas Fuenlabrada i l'embolic per la resolució del play-off d'ascens poden estar vivint els darrers capítols. L'instructor l'expedient que ha obert la Federació Espanyola de Futbol pel partit entre el Deportivo de la Corunya i el Fuenlabrada ha proposat al Comitè de Competició la mesura cautelar que es doni per perdut el partit al conjunt madrileny, a qui critica per la seva actitud en el brot de coronavirus que va tenir en l'equip. La decisió de l'instructor apartaria el Fuenlabrada de la promoció d'ascens a Primera, a la qual accediria l'Elx, i deixaria el Dépor a les posicions de descens, però un lloc més amunt de la situació actual, cosa que no li permetria eludir el descens.

La Federació va obrir expedient al Fuenlabrada per la realització de conductes que eventualment poguessin ser constitutives d'una o més infraccions disciplinàries. En la providència recull que dissabte es tenia constància d'almenys un positiu per coronavirus dins de la plantilla, circumstància que va obligar a la realització de noves proves a tots els membres de l'equip, resultant que, un total de 4 membres de l'equip van donar resultats positius en covid-19 abans del matí de dilluns. Aquest dia, el del partit amb el Deportivo, i tenint en compte els resultats positius de diversos membres de la plantilla i cos tècnic de club, es van realitzar nous tests PCR a l'expedició del Fuenlabrada que viatjava en avió des de Madrid a La Corunya. Un cop l'expedició es trobava a la ciutat gallega, a l'hotel on s'allotjaven, al voltant de les 17.15 hores al laboratori que va realitzar els tests va informar a La Lliga de 8 casos més de positiu en les proves realitzades al matí. També va constatar l'instructor que l'Ajuntament de la Corunya no va rebre cap notificació sobre els positius, però sí la Xunta i la Comunitat de Madrid. Igualment, va ratificar que a les 19.38 hores, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres va informar els àrbitres que la trobada s'havia suspès, ja que encara romanien a l'estadi.

Sosté l'instructor Ricardo Díaz que «la conducta de l'expedientat va produir una greu alteració del bon ordre esportiu, amb afectació de la integritat i la igualtat dels participants en la competició». Exposa també que dissabte 18, en conèixer el primer positiu, «s'hauria d'haver establert comunicació amb les autoritats sanitàries i amb la Comissió de Seguiment per al covid-19 de la Federació i La Lliga per tal de poder valorar la situació des del punt de vista competicional i de salut, i adoptar la decisió més adequada i d'acord amb la integritat de la competició». «No obstant això, no només no es va ­comunicar amb antelació ­suficient, sinó que la informació traslladada va ser parcial, de manera que es va privar aquesta Comissió de dades fonamentals per adoptar la seva decisió», adverteix. «Tot i això, el club va emprendre el viatge cap a la Corunya, posant en risc la ­plantilla i als àrbitres del partit, que menjaven al mateix hotel i tampoc havien estat informats, ni tampoc el Comitè Tècnic d'Àrbitres, de res del que venia succeint», apunta.

Igualment, assenyala que «el certificat mèdic aportat pel club expedientat reconeix que els dies anteriors (dissabte i diumenge) la resta dels futbolistes de la plantilla havia estat en llocs comuns a distàncies menors de dos metres i durant més de 15 minuts». Constata, també que «ni tan sols els mateixos integrants de la plantilla del primer equip van saber de l'existència del brot fins quatre hores abans del partit, privant-los d'informació essencial, vital, que havien de conèixer al detall abans de pujar a l'avió». «De tot això s'infereix sense cap mena de dubte una manifesta ocultació de la situació per part dels responsables de club», argumenta l'instructor.

«Amb independència de les repercussions sanitàries que això pugui tenir, i les sancions de l'ordre administratiu o penal que puguin correspondre, és la veritat que tot això suposa una afectació del bon ordre esportiu, en haver-se afectat irremeiablement a la competició i la seva integritat».

El jutge entén que «es va posar en risc la salut física dels jugadors companys de la plantilla i dels àrbitres que van menjar al mateix hotel que es trobava allotjat el Fuenlabrada» i diu que «d'això s'infereix la presumpta comissió d'infraccions molt greus contra el bon ordre esportiu i de riscos per als participants en la competició». És per això que proposa la «pèrdua del partit» pel Fuenlabrada i que es declari «vencedor a l'oponent», el Deportivo, amb el resultat de tres gols a zero».

Exposa, igualment, que «la infracció pot ser considerada com a flagrant», en el sentit que «el fet infractor gaudeixi de prou rellevància i evidència sense necessitat de majors proves». Degudes les circumstàncies ocasionades per l'actuació del Fuenlabrada, apunta l'instructor, «la conseqüència immediata és que l'expedientat comptaria ara amb l'avantatge de conèixer els resultats obtinguts pels seus rivals en la lluita per accedir a play-off d'ascens» i d'enfrontar-se un rival que se sabria descendit i no entrena.

Abans, al migdia, la plantilla del Fuenlabrada va reiterar la voluntat de jugar el partit contra el Dépor. Mentrestant, l'Almeria va tornar ahir als entrenaments després que les proves fetes dimecres donessin negatiu. Els resultats dels tests van fer que l'Ajuntament de la ciutat permetés la reobertura de l'estadi, clausurat ahir, quan es va conèixer el cas positiu d'un jugador de la plantilla i es va suspendre l'entrenament. Al mateix temps, a Saragossa, la plantilla es va fer noves proves després que un jugador donés positiu dimecres.