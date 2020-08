«Necessitem fer dos partits molt complets per eliminar l'Almeria»

Aquest dijous la pilota tornarà a rodar a Montilivi. No pas perquè s'hi disputi un entrenament, sinó perquè el play-off d'ascens a la Primera Divisió alçarà el teló amb un plat fort. El Girona rebrà l'Almeria i ho farà «compromès» i també «preparat», tant físicament com mentalment. Així ho expressava ahir el capità Àlex Granell, qui va admetre els moments «difícils» que ha viscut al vestidor al llarg d'aquestes darreres setmanes en no conèixer de primera mà la data de la promoció.

Malgrat això, el gironí destacava la «professionalitat» i «l'actitud» dels futbolistes, que en tot moment han treballat tot esperant que es desencallés la situació. I va tenir bones paraules pel club, l'únic dels que disputaran la fase d'ascens que no ha emès cap comunicat i que no ha obert la boca per queixar-se, reclamar o denunciar res del que està passant com han fet la resta d'implicats: Almeria, Elx i Saragossa.

llarga espera

«Per fi tenim una data tant desitjada com esperada. Feia moltes setmanes que esperàvem del cert quin dia podríem disputar d'allò que havíem guanyat al terreny de joc, que era jugar un play-off d'ascens a la Primera Divisió. S'ha fet molt llarg i també molt dur. Psicològicament ha sigut difícil gestionar aquestes últimes setmanes d'entrenament sense una data a la qual agafar-nos. Però em trec el barret amb l'actitud de tota la plantilla i el cos tècnic. Tothom ha seguit entrenant-se de manera excel·lent i molt pfoessional malgrat la complexitat d'aquesta situació, que ha generat bastants moments d'angoixa per no saber quin seria el final de temporada ni quan».

Canvi de xip

«Entrenàvem bé, sobretot reforçats per tot allò que havíem fet al terreny de joc. Però quan veies que no hi havia una data, en arribar a casa et senties aixafat, perquè no sabies si tots aquests entrenaments estaven servint per alguna cosa o tot quedaria en un no-res. Des que sabem la data del play-off l'ambient al vestidor s'ha reforçat. Tots estem més animats. Tenim el partit en una setmana i això ens reforça a tots»

El silenci del club

«Tot el que hem anat veient al llarg d'aquestes setmanes ha generat incertesa per la situació actual. M'agrada l'actitud del Girona. Em sento representat per l'entitat per la qual treballo. Conviure en el silenci, esperar notícies, entrenar en un ambient professional i centrar-nos en només treballar i competir bé diu molt de com n'és de gran aquest club».



L'Almeria

«Ens espera un partit molt complicat i es fa difícil predir què és el que pot passar. Quan vam tornar del confinament estàvem molt animats i l'arrancada no va ser gens bona. Ara ens trobem també en una línia molt positiva des de l'arribada del nou cos tècnic i l'aturada no sabem com l'encaixarem. És cert que a les sessions d'entrenament tothom està molt compromès, com sempre, i que l'equip està físicament i mental preparat pel que ve. Però el que passarà és incert. L'Almeria ha fet una molt bona temporada. Té un entrenador nou, i això genera encara més incertesa a tot plegat. Ara bé, si ens centrem en nosaltres mateixos i estem bé, si continuem forts al nostre estadi... És veritat que no tenim gent al nostre camp, però ells tampoc i també ho patiran. Es tracta de continuar sent forts a Montilivi i fer un pas endavant fora de casa. Per passar l'eliminatòria necessitem fer dos partits molt complets i no tinc cap dubte que el Girona ho aconseguirà».