Cristhian Stuani: "Passen les hores i no trobo explicació a tanta injustícia"

Cristhian Stuani ha trencat aquest matí el seu silenci, hores després de la monumental patacada que es van endur ell i el Girona, quedant a les portes de l'ascens a Primera. El davanter, injustament expulsat al minut 60 per la intervenció del VAR després que inicialment l'àrbitre López Toca li mostrés una targeta groga, ha escrit al seu compte de Twitter: "Passen les hores i no trobaré explicació a tanta injustícia només puc fer una cosa i és tornar a aixecar-me com he fet en tota la meva vida. El futbol ens ha colpejat dur però estic segur que ens ho tornarà algun dia".

El golejador del Girona indica també que se sent "molt orgullós dels meus companys per haver lluitat tant i molt dolgut per no haver-me permès morir amb ells al camp fins a l'últim segon". Amb tota l'afició amb el cor en un puny per saber si continuarà a no aquesta nova temporada, en seguir l'equip a Segona, diu que "només puc dir gràcies a tots els que van donar tot el que tenien per aquest somni cada dia, cada hora, des del primer a l'últim que formen part d'aquest bonic club".

"Gràcies a tots els aficionats per ser-hi amb nosaltres en les bones i en les males, i per haver viscut amb tanta il·lusió aquest repte i per confiar en nosaltres fins al final. Aquest sofriment que sentim avui ens ajudarà a créixer i ens farà més forts, n'estic segur", conclou en el seu escrit el futbolista uruguaià, que ara haurà de decidir si escolta ofertes per canviar d'aires o torna a apostar per seguir a Montilivi malgrat la retallada que patirà el pressupost.