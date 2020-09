Ignasi Miquel tampoc continua i acompanyarà Martí al Leganés

Ignasi Miquel no tornarà vestir la samarreta del Girona. El central de Corbera de Llobregat es va comprometre ahir amb el Leganés per una temporada, en qualitat de cedit pel Getafe. L'operació inclou una clàusula per la qual el conjunt de Butarque tindrà l'obligació de comprar-lo si assoleix l'ascens a Primera. D'aquesta manera, el Girona es queda sense poder continuar comptant amb el líder de la defensa del tram final de la temporada passada i un jugador pel qual el club estava diposat a fer un esforç. Finalment, però, el potencial econòmic del Leganés, acabat de baixar de Primera, ha fet decantar la balança del Getafe, club propietari dels seus drets i del jugador. A Butarque, Miquel, de 27 anys, es retrobarà amb l'entrenador Pep Lluís Martí i el porter Asier Riesgo, tots dos també al Girona la temporada passada.

Miquel deixa Montilivi amb 24 partits i un gol (a la Copa a Cartagena) entre totes les competicions. No va tenir un any fàcil Miquel perquè només començar es va lesionar i llavors va encadenar problemes físics fins ben bé a la primavera. A partir del confinament i sobretot amb l'arribada de Francisco Rodríguez a la banqueta, Miquel es va convertir en un baluart a l'eix.