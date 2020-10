«Em trobo bé i amb sensacions molt bones per si he de jugar diumenge»

Poques hores abans que es públiqués la data del judici, Antonio Luna va ser presentat com a nou jugador del Girona. Luna signa per una temporada amb una clàusula que inclou la renovació per un any més si l'equip aconsegueix l'ascens. El balear, que tot just fa dos dies que s'entrena amb l'equip, va reconèixer que les sensacions són «boníssimes» amb els seus nous companys. El mallorquí va explicar que es troba «genial» i en condicions per si Francisco Rodríguez el vol fer jugar de titular diumenge contra el Fuenlabrada, on serà Franquesa per sanció.

Luna va rescindir contracte dimecres amb el Llevant, amb el qual ha fet tota la pretemporada però no ha disputat cap partit amistós. Als seus 29 anys i amb passat a Sevilla, Mallorca, Almeria, Aston Villa, Spezia, Verona, Eibar, Llevant i Rayo, Luna es mostra obert a aportar experiència a un vestidor farcit de joventut. «Sento la responsabilitat que he tingut sempre en cada club, que és la de tornar la confiança mostrada oferint el millor de mi al camp. Si puc aportar certes coses, com, en aquest cas, experiència als nois joves de l'equip, que són forces, n'estaré encantat», va dir.

Pel que fa als objectius, Luna va confessar que tot i que el projecte del Girona «és dels més importants i ambiciosos de la categoria» també veu que l'equip està en «construcció». «Hi ha molts xicots joves de moltissima qualitat per assolir l'objectiu però cal treballar molt encara per ser bloc contundent que volem ser per ser a dalt».