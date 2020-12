Els gols de Pablo Moreno ja han arribat a Girona

Fa tres setmanes, en la derrota contra el Mallorca a Montilivi, Pablo Moreno va veure amb incredulitat com el VAR li anul·lava un gol per una presumpta falta sobre un defensa. L´acció, que l´àrbitre del partit no va advertir en directe, era de les que ningú hauria reclamat abans de la irrupció del vídeo arbitratge en el futbol. Però, just o no, aquell gol de Pablo Moreno no va pujar al marcador, el Mallorca es va acabar emportant els tres punts de Montilivi i el davanter andalús no va poder estrenar-se com a golejador en el futbol professional. L´estrena va arribar ahir a Albacete, en el seu onzè partit de Lliga amb el Girona en una Segona Divisió espanyola on el Manchester City l´ha enviat a fer-se futbolista d´elit després d´una adolescència acaparant elogis com a futura promesa en les categories del Barça i de la Juventus.

Una combinació entre Stuani i Yoel Bárcenas va acabar amb el panameny centrant i Pablo Moreno rematant al fons de la porteria de Tomeu Nadal. Aquest cop el VAR no va intervenir, el Girona va sumar tres punts més i Pablo Moreno ja ha marcat un gol en una categoria que no sigui de futbol formatiu.

«Estic molt content, per a un davanter el gol és la vida i m´havia tocat sortir en un moment complicat del partit i he tingut la sort de marcar; la veritat és que estic molt content per la victòria i pel treball de l´equip», va explicar després del partit un satisfet Pablo Moreno que recordava bé el que li havia passat al camp del Mallorca: «El dia del Mallorca me´l van anul·lar, però avui ha estat l´autèntic i no es podia anul·lar...».

Més de 200 gols, concretament 213, va marcar Pablo Moreno en el seu prolífic pas pel futbol base del Barça. Nascut a Granada, l´ara davanter del Girona va aterrar a Barcelona amb 10 anys i, per a disgust dels tècnics blaugrana, va marxar-ne quan en tenia 16 cap a Torí, on semblava que arribaria al professionalisme amb la Juventus de Torí fins que, aquest estiu, el seu representant, Pere Guardiola, el va moure cap a Manchester, on el City el va cedir al Girona. «Vull aprofitar totes les oportunitats que em doni el míster», deixava anar ahir un convençut Pablo Moreno, que, des que va començar a jugar de molt petit amb un equip de futbol sala, el Granada 74, ha anat perseguint el seu objectiu d´arribar a l´elit sense fer escarafalls a canviar de club, de ciutat o de país.

Al futbol base del Barça era una de les «perles» del club, però, després de fer 34 gols en el primer any com a cadet, va decidir marxar a Itàlia, on des de gairebé el primer dia va cridar l´atenció de Massimo Allegri. Aviat, l´adolescent Pablo Moreno es va veure entrenant-se al costat d´estrelles com l´argenti Dybala o un Cristiano Ronaldo acabat d´arribar del Madrid. L´ara davanter del Girona va arribar a anar convocat en un partit de la Sèrie A contra el Gènova. No va jugar, ni tampoc arribaria a estrenar-se com a professional amb la Juventus perquè aquest estiu va decidir canviar d´aires. El seu nou destí va ser Manchester, però passant primer per Girona.

«Quan em van dir que existia l´opció de venir a Girona no m´ho vaig pensar; vull ajudar l´equip amb gols i créixer com a jugador en un lloc on crec que puc madurar», va explicar Pablo en el dia de la seva presentació com a jugador del Girona. Des de llavors, només un gol. El d´ahir a Albacete. «Sabia que avui era un dia en el qual podia demostrar per què és aquí. És molt bon jugador amb una personalitat terrible, com s´ha vist els últims 20 minuts. Encara li queda molt, però ens ajudarà molt », reflexionava després del partit Francisco sobre el jove davanter andalús de 20 anys, amb qui ahir va tornar a confiar per entrar al camp en un moment complicat, tot i que no havia pogut entrenar-se amb normalitat els darrers dies per culpa d´alguns problemes físics.