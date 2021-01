Un pas endavant necessari per mantenir viva la il·lusió

No hi ha excusa que valgui. Aquest és un dels lemes que ha inculcat Francisco Rodríguez d'ençà de la seva arribada a la banqueta del Girona. Ni lesions, ni sancions, ni convocatòries internacionals, ni tampoc el coronavirus, que han deixat l'equip sota mínims d'efectius durant unes quantes jornades han estat motiu per justificar cap resultat. El fred, avui a Ponferrada, tampoc ho ha de ser. I això que a l'hora del partit s'esperen temperatures sota zero. Si no hi ha res de nou, i el temps ho permet, l'equip sortirà aquest matí cap a Lleó des d'on es desplaçarà cap a Ponferrada per jugar-hi al vespre (19.00) en el darrer partit de la primera volta. Un primer tram de campionat en què el Girona ha col·leccionat mil entrebancs però, tot i això, suma, fins ara, 29 punts. La xifra entra en els paràmetres que marca la categoria per no patir; tanmaeix, és insuficient per aspirar a fites més altes.

En aquest sentit, els tres últims partits, en què s'han sumat només dos empats contra Rayo (0-0) i Sabadell (0-0) a Montilivi i s'ha perdut a Tenerife (2-0) han frenat una trajectòria que semblava ascendent. Francisco no es cansa de repetir que l'objectiu és sumar el màxim de punts tan aviat com es pugui però el play-off no és lluny i l'afició confia que l'eqiup, més d'hora que tard, posi la directa i entri en aquesta zona de privilegi. Avui és una bona oportunitat per fer un pas important a nivell de classificació. El Ponferradina està per sobre dels gironins i un resultat positiu permetria atrapar-los i acostar-se a la zona de promoció. Per a fer-ho, Francisco torna a tenir problemes a la davantera. No hi serà Cristhian Stuani, per lesió, ni tampoc Nahuel Bustos, per sanció. Tampoc viatjaran al Bierzo els encara lesionats Juanpe i Luna. A la convocatòria sí que hi són els joves del filial, Pachón, Pau Víctor i Terrats i també un Samu Sáiz, ja recuperat, però que no està encara al cent per cent.

La responsabilitat ofensiva, doncs, recaurà en un Mamadou Sylla que ha entrat en una sequera golejadora preocupant després d'un començament de temporada fulgurant. El vallesà, autor de cinc gols fins ara, no veu porteria d'ençà que va marcar la diana de la victòria contra el Mirandés el primer de desembre (1-0). Acompanyant Sylla hi serà segurament Pablo Moreno i també Bárcenas. El jove andalús va ser un dels destacats contra el Lugo en el partit de Copa de dijous a l'estadi (2-1). Una victòria, i classificació per la tercera ronda, que ha de suposar també una bona injecció de moral i confiança per a un equip que, com reconeixia ahir Francisco, no està fi a la Lliga. Moreno té forces números de sortir de titular en un dels extrems. L'altre seria per a Bárcenas, que va ser suplent, com Sylla, a la Copa. A la banqueta esperaran el seu torn Pachón, Pau Víctor i Samu Sáiz. El mitjapunta madrileny s'ha recuperat dels problemes físics que arrossegava i serà avui amb l'equip per, si el tècnic ho considera necessari, ajudar a la segona part.

La suplència de Cristóforo contra el Lugo i les molèsties físiques de Monchu, podrien fer que l'uruguaià fos titular avui en un mig del camp més físic que creatiu al costat de Gumbau. A la rereguarda, Bernardo Espinosa tornarà a la titularitat i caldrà veure qui és el seu acompanyant. Santi Bueno és un dels homes més en forma del moment i va ser decisiu amb el seu gol contra el Lugo, però acumula molts minuts i qui sap si Francisco rumia dosificar-lo. En cas que ho fes, Ramalho entraria a l'equip. Els laterals seran per a Calavera i Franquesa, que també van jugar els 120 minuts contra el conjunt gallec dijous.

El partit d'avui pot tenir més importància del que sembla. La ratxa a la Lliga no és bona (2 punts de 9 possibles) però es venia d'una sèrie excel·lent de tres victòries consecutives i, en cas de guanyar avui, l'equip tornaria a recuperar sensacions. Un resultat positiu mantindria allunyats els perseguidors i faria, de retruc, atrapar el Ponferradina. La sisena plaça, tanmateix, dependrà del que faci l'Sporting avui contra el Fuenlabrada. Per contra, una desfeta a Ponferrada allunyaria força els gironins de la sisena posició i suposaria el risc d'instal·lar-se en terra de ningú, rebaixant la il·lusió per grans coses aquesta temporada.

Per la seva banda, el Ponferradina encara el partit amb la tranquil·litat de tenir més de mitja feina feta (30 punts). Els del Bierzo arriben frescos a la cita perquè ja estaven eliminats de la Copa del Rei i no han jugat aquesta setmana. El tècnic, Jon Pérez, Bolo, ha donat positiu per covid-19 i difícilment podrà dirigir l'equip des de la banqueta. Tampoc hi seran Ríos Reina, també positiu, i els lesionats Yac Dori i Manu Hernando.

Les visites al Toralín evoquen inevitablement la gran victòria de la temporada 2013-14, amb Machín a la banqueta en la penúltima jornada. Un triomf que va valer la supervivència del club, segellada al camp després en l'última jornada contra el Dépor (3-1) i més tard als despatxos i que va comptar amb el noms propis de Becerra, Juncà i Ortuño. La temporada passada, el Girona de Martí hi va empatar (1-1) amb gol de Marc Gual.