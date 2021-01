Pablo Moreno i les aturades de Juan Carlos poden amb l'Espanyol

El guió es repeteix. Aquesta temporada el derbi és de color blanc-i-vermell. El Girona ha guanyat aquesta tarda a l'Espanyol (1-0) amb un gol de Pablo Moreno al minut 41. Els de Francisco han sabut jugar les seves cartes després que els pericos no encertessin cap de les moltes ocasions que han tingut. Una victòria de moral i necessària per encetar la segona volta amb bon peu i començar a mirar cap amunt.

Conscient que seria un duel de màxima dificultat, el Girona ha sortit a jugar amb els cinc sentits. Els de Vicente Moreno han vingut a demostrar per què són líders de Segona A amb una davantera que fa basarda i els gironins a intentar frenar-los per trobar d'una vegada la regularitat que els permeti acabar entre els sis primers. La prioritat era aprofitar les pilotes que perdia l'Espanyol i sortir de pressa al contracop. Embarba ha rebutjat una aproximació de Stuani dins l'àrea, que no ha pogut engaltar, a passada de Samu Sáiz. Més contundents han sigut els pericos. Al minut 12 Puado ha fet el primer avís amb un xut al travesser. Poc després ha arribat el segon quan Juan Carlos ha desviat a córner una pilota de Nico Melamed. El porter també ha tret un altre cacau a David López. Per la seva part, Samu Sáiz ha pogut obrir la llauna en una acció d'estratègia però ha topat amb la cama de Raúl de Romás. Al 25, Monchu ha provat sort amb un xut llunyà que ha sortit desviat. Més encertat ha estat el d'Embarba intentant sorprendre amb la cama esquerra, però ha topat amb el pal.

L'Espanyol tenia el partit allà on volia, tot i que de res li servia si perdonava als metres finals. I això que els gironins tampoc tenien el seu millor dia en defensa. Bernardo ha enviat a córner una rematada de Cabrera després que l'uruguaià superés clarament la defensa. Contra tot pronòstic Pablo Moreno ha fet caure la gerra d'aigua freda a l'equip de Moreno abans del descans. El jove davanter ha superat a Diego López tot col·locant l'esfèrica a l'escaire.

El resultat s'havia de mantenir sí o sí. És per això que Francisco no ha volgut arriscar i amb Franquesa amonestat ha decidit canviar-lo per Ramalho. Evidentment, l'Espanyol volia com a mínim l'empat. RdT ha enviat una pilota als núvols després de rebre una assitència d'Emabarba. Al 48, Calavera ha tret amb el cap de sota pals un xut del killer blanc-i-blau que ja veia porteria un cop superat Juan Carlos.

El porter s'ha redimit aturant una rematada de Puado amb l'ajuda de la fusta. Ha creuat la línia de gol un xut de Stuani que no ha pujat al marcador perquè l'àrbitre havia assenyalat una falta prèvia a l'uruguaià. Caldria patir per validar la victòria. I és que el setge de l'Espanyol ha estat majúscul. Juan Carlos s'ha lluït per aturar un una fuetada de Keidi Bare. El tècnic gironí ha donat refresc fent entrar a Sylla i Valery per Stuani i Aday. Seguien resistint. Bárcenas ha centrat una falta perillosa a la frontal sense agafar desprevingut a Diego López. També l'ha tingut Sylla, topant amb el peu del porter, encara que l'acció ja havia estat invalidada per fora de joc. Juan Carlos s'ha encarregat de defensar el resultat fins al final.

FITXA TÈCNICA

Girona: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Franquesa (Ramalho, min. 46), Monchu, Cristóforo, Samu Sáiz (Kébé, min. 85), Aday (Valery, min. 70), Pablo Moreno (Bárcenas, min. 63) i Stuani (Sylla, min. 70).

Espanyol: Diego López, Llambrich, David López, Cabrera, Pedrosa, Embarba, Keidi Bare (Vadillo, min. 84), Sergi Darder, Nico Melamed (Fran Mérida, min. 84), Puado (Wu Lei, min. 76) i Raúl de Tomás.

Gols: 1-0, min. 41: Pablo Moreno.

Àrbitre: Pulido Santana (comitè canari). Ha amonestat Franquesa, Santi Bueno (Girona); Embarba, Diego López (Espanyol).

Estadi: Montilivi, sense públic.