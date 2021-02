«Si demostrem el nostre nivell podem guanyar qualsevol»

La tasca d'entrenador va més enllà de la tria de jugadors o d'escollir un sistema per intentar guanyar els partits. Aquests dies, Francisco Rodríguez ha hagut de fer també de psicòleg per intentar animar una plantilla dolguda per les dues últimes derrotes. Considera que ho ha aconseguit i ahir, durant la prèvia, destacava la qualitat dels seus futbolistes, assegurant que han treballat a consciència per derrotar un rival «difícil» com ho és el Mirandés, que els espera avui a Anduva.

«Aday es va fer mal dimecres o dijous en notar una petita molèstia. S'ha fet les proves pertinents i no sembla que hagi de ser res greu. Esperem poder comptar amb ell la setmana vinent, depenent de la seva evolució. Passa el mateix amb Luna i Pablo Moreno, algú dels dos estarà a punt per al partit de casa».

«És un rival que potser no té tant de nom com els últims adversaris, però per a mi és el millor equip pel que fa al futbol ofensiu, fluïd i vertical, el que més amenaça. És un equip amb gent molt jove i ben treballat, que està fent molt bé les coses i ho demostra amb números. Per tot això ens espera un partit difícil. A més, nosaltres venim de perdre les dues últimes jornades tot i que amb bones sensacions sense la recompensa dels punts».

«Tots els equips passen moments de la temporada en què se senten més o menys forts. És clar que si volem ser els sisens classificats ara no tenim marge d'error. Però trobo que no podem pensar en el rival de més enllà. No em preocupa pensar si podem cometre o no una altra errada, sinó que hem preparat molt bé el partit, que hem fet coses bones i també que hem de millorar en la finalització o la concentració defensiva. No ens durà enlloc pensar que si fallem no arribarem allà on volem. Els partit de Miranda és important perquè hi ha tres punts en joc i prou».

«La setmana no ha sigut fàcil, l'equip ha acusat aquestes dues últimes derrotes. Amb molt poc el Leganés ens va guanyar. A la primera meitat vam tenir la capacitat de fer un gol. Quan això ha passat, que ens hem posat per davant, mai hem perdut. El que passa és que ara no ho aconseguim i ho estem acusant. Ens ha tocat aixecar l'ànim aquests dies. Tinc jugadors de molt nivell i si el demostren podem guanyar a qualsevol, sabent sempre que cap partit és senzill. Demà (avui pel lector) ens espera una dura guerra».

«Fa una setmana ja que està entrenant amb nosaltres i això del virus mai se sap com pot afectar a cada persona. Ell està bé, entrenant bé. A partir d'aquí decidirem. Es trobava en un moment molt bo a nivell personal i va haver d'aturar. Però també hi ha més gent preparada, com ara Ibra (Kébé) o Gumbau. Gent que vol ajudar i que tenen possibilitats de fer-ho».

«L'equip té fases molt bones i a la Segona Divisió és difícil tenir un nivell molt alt ofensivament parlant. Hem demostrat que tenim arribada i analitzant els partits ho veiem. El que passa és que la nostra capacitat golejadora està frenada. Ara bé, tenim jugadors que estan capacitats per tornar-la a trobar. Ells ho saben, l'equip ho sap».

«La temporada no està sent gens fàcil. Intento evadir-me dels resultats i treballar durant la setmana independentment del que hagi passat. Miro de fer-me fort. Quan vam perdre amb el Leganés, a la tarda com és normal vaig estar fotut. Jo, la gent del club, l'afició i també vosaltres, els periodistes. Tothom vol guanyar, per descomptat. A mi, com a responsable, em toca analitzar per què no ho fem i convèncer a la gent que es torni a il·lusionar. Durant aquests dies, com ara el dilluns i el dimarts, no hi havia l'ambient ideal però ho he intentat aixecar. Ho sap tothom, aquesta temporada no està sent gens fàcil. Toca estar units, junts, i treure el millor de cadascú».

«Està buscant jugar, cada dia entrena millor. Està demostrant que és un tros de jugador que quan arribi el moment estarà preparat. No sé si serà demà, sinó quan li toqui. Això és important perquè ningú es relaxi. Tant de bo pugui tornar a competir ben aviat».