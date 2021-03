Gumbau:: «Si fem bé la feina, estic segur que ens en sortirem»

Gerard Gumbau és un dels homes importants al vestidor del Girona. El de Campllong és indiscutible per a Francisco i un jugador que quan parla es fa escoltar. Ahir, Gumbau va comparèixer en videoconferència d premsa i va dir coses més que interessants sobre el moment actual del club. Per al gironí, «ja no hi ha marge d'error» si es vol aspirar a lluitar pel sisè lloc. Ena quest sentit però i tot i la distància de 7 punts respecte el Rayo Vallecano, Gumbau està convençut de les possibilitats de l'equip. «Si fem bé la feina i estem com hem d'estar, estic segur que ens en sortirem», deia. «Tenim bon equip, bona plantilla i hem de buidar-nos per guanyar. No hi ha més volta de full. No hi ha cap altra opció, perquè si no, se'ns escaparà», afegeix. Per a Gumbau, això sí, no serveix de res, al contrari, mirar la classificació. De fet, ahir confessava que només la mira «quan guanyem». Amb el partit a Valleacs d'aquí a quinze dies, Gumbau no en vol sentir a parlar. «Tant de bo hi estiguem més a prop, però ens equivocaríem si pensem a tres partits vista. Cal focalitzar-nos el en el pròxim, que és l'Albacete. Encara que pugui sonar a tòpic, és clau centrar-se en el partit a partit», recorda.

Aquests darrers partit, arran del canvi de sistema de Francisco, Gumbau ha hagut d'actuar de central a l'eix uns quants cops. El migcampista de Campllong és sincer i reconeix que se sent «més incòmode» jugant de central que no pas al mig. Ara bé, les baixes de Bueno i Bernardo Espinosa, per sanció, fàcilment poden tornar-lo a situar a l'eix al costat de Juanpe i qui sap si Calavera, Luna o fins i tot el juvenil Arnau Martínez. «Aquest sistema ens aporta equilibri i profunditat que és bo. Incomodem els rivals amb sortida de pilota i també tenim més arribada a l'àrea», destaca el dorsal 24 blanc-i-vermell.