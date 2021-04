El Girona és un dels equips més perjudicats per les amonestacions a la Lliga, però ahir no va veure cap targeta. Els de Francisco van acabat el partit nets i el tècnic no tindrà cap sancionat a Vallecas, ja que recuperarà Monchu i Juanpe -pendent d'evolució. Per la seva part, Curro va veure una gorga al min. 81.