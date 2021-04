Juanpe tampoc podrà jugar el partit de dissabte a Vallecas

El Girona se'n va demà a primera hora del migdia cap a Madrid on dissabte jugarà un duel que es presenta clau per a les aspiracions de l'equip de lluitar per entrar al play-off. L'equip arriba a la cita en el millor moment de la temporada pel que fa a resultats amb una ratxa de 10 punts de 12 possibles i també de sensacions, gràcies a la victòria solvent contra el Ponferradina (3-1). A més a més, Stuani ha recuperat l'instint. Tot i això, les perspectives d'assolir un resultat positiu demà passat a Vallecas no són del tot optimistes. Les lesions han atacat el Girona en moment decisiu del curs i, si dimarts es confirmava que Samu Sáiz en té per quinze dies i Bernardo Espinosa per un mes, ahir el club va descartar també Juanpe Ramírez pel partit de dissabte. Tots tres s'afegeixen a Pablo Moreno ,que encara en té per una setmana més. Sense el colombià ni el canari, ara sí que Francisco s'haurà de rumiar bé si manté l'esquema de tres centrals que tan bé ha funcionat aquests darrers partits perquè només disposa de Santi Bueno i Arnau Martínez com a centrals purs. Continuar jugant amb tres, suposaria fer un invent (Gumbau, Calavera o Luna) o recórrer a Resta o Monjonell, del filial.

Juanpe arrossega un problema a l'adductor dret des d'abans del partit contra l'Albacete en què va forçar per poder jugar. Tot i això, Juanpe va ser a Sabadell on va ser a la banqueta i va ser amonestat per protestar. Confirmada la lesió però no el termini de recuperació, fa la sensació que el problema del canari no és tan greu com el de Bernardo i podria estar a punt, sent optimistes, contra el Saragossa. Mentrestant, Francisco treballa aquesta setmana a La Vinya, a més a més d'Arnau Martínbez, amb els centrals del filial Pau Resta i Èric Monjonell. Gumbau, Luna i Calavera són les altres opcions per fer de central.