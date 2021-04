Franquesa i Valery s'entrenaran depenent del que diguin les PCRs

Celebrada i també ja païda la victòria del passat divendres contra el Saragossa, el que va suposar el punt de partida d'un cap de setmana rodó pels interessos del Girona, l'equip centra ara tota l'atenció en el partit d'aquest proper diumenge al camp de l'Oviedo. Si ahir la plantilla va gaudir d'un dia de descans, avui tornarà a la feina per preparar aquesta cita i podria fer-ho amb dues novetats. Valery Fernández i Enric Franquesa s'han perdut les dues últimes jornades per coronavirus. Han passat la pertinent quarentena, com marquen els protocols sanitaris, i s'han fet les PCRs per determinar si han deixat o no enrere el virus. Els resultats determinaran si avui es poden tornar a vestir de curt.

Si poden entrenar, se sumaran al grup i podrien estar disponibles per aquest cap de setmana. Una bona notícia per a Francisco, que es queda sense Santi Bueno, Aday Benítez i Gerard Gumbau, tots ells sancionats. Tampoc hi serà Bernardo Espinosa, que continua lesionat. Fa tota la pinta que també hi arribarà Pablo Moreno un cop superada una lesió muscular.