Girona té ganes de futbol. D’ascens, sobretot. De veure de prop la pilota rodar per la gespa. De cantar, saltar, animar i celebrar. Han sigut mesos i mesos de parèntesi i l’afició fa temps que espera tornar a Montilivi. El tastet arribava la setmana passada. A corre-cuita, Sanitat va acceptar la proposta del Consell Superior d’Esports (CSD) i veia bé que hi poguessin haver espectadors en els partits del play-off d’ascens a la Primera Divisió. El primer, el Girona-Almeria. A poques hores del veredicte i sense massa temps per reaccionar, al final van ser 1.022 espectadors els que van citar-se a l’estadi. Més marge de maniobra hi ha per al proper duel. El que enfrontarà l’equip de Francisco amb el Rayo Vallecano i que servirà per decidir quin dels dos equips acompanyarà l’Espanyol i el Mallorca a la màxima categoria. Això no serà fins la setmana vinent, el diumenge dia 20. Tot i això, la maquinària ja està en marxa i ahir s‘inaugurava el procés de sol·licitud d’entrades, que va rebre un allau de peticions en les seves primeres hores d’existència.

El tret de sortida, a les deu del matí. El termini s’allarga fins al dijous a les 23.59 hores. Temps suficient per pensar-s’ho. Però ningú ha volgut esperar gaire i en només dues hores, s’arribava al migdia amb 2.000 peticions fetes. Més de l’aforament permès, que serà de 1.500 espectadors, com en cada partit d’aquesta promoció d’ascens. Veient que la velocitat era de creuer, el club informava que al vespre ja tenien 3.000 peticions per obtenir una entrada per a la final del play-off, duplicant així l’aforament disponible.

Amb encara aquests tres dies per davant, la xifra de ben segur que anirà en augment. I això que només els socis blanc-i-vermells poder formar part d‘aquest procediment, pel qual es poden sol·licitar entrades de manera individual o conjunta, podent incloure fins a quatre socis en una mateixa operació. Tots ells es podran asseure de manera correlativa tot i que caldrà mantenir la distància de seguretat. Com que ja s’han superat les 1.500 sol·licituds, el club durà a terme un sorteig aquest proper divendres. L’assignació serà aleatòria i no dependrà de l’ordre d’arribada ni de cap altre factor. El preu de cada entrada oscil·la entre els 20 i 40 euros, depenent de la zona de l’estadi on hi hagi la localitat.