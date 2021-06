L'ambició i el caràcter guanyador que transmet Francisco són dues virtuts que han arribat no només al vestidor del Girona, sinó també a l'afició. Amb més de 300 partits com a professional entre 1a, 2a A i 2a B, el tècnic andalús n'ha viscut de tots colors durant la seva carrera. El d’Almeria sempre recorda que, de tot el que li ha passat, tant quan era futbolista com ara que és entrenador, ha mirat d'extreure'n la part positiva, aprendre'n i mirar endavant. També de la terrible garrotada de l'any passat contra l'Elx en el temps afegit en la final del play-off d'ascens a Primera Divisió, que ja està païda. No va ser la primera experiència fallida de Francisco en una promoció per pujar, però sí la primera com a entrenador. Abans, com a jugador n'havia perdut una amb el Poli Almeria amb el format de lligueta (1998-99). Les altres dues promocions que ha disputat Francisco van acabar amb alegries: ascens a Segona A amb el Poli Ejido (2000-01) i també ascens a Segona A amb l'Almeria (2001-02). A més a més, el tècnic andalús també va viure un ascens a Primera, en aquest cas directe, amb l'Almeria, el curs 2006-07.

La primera presa de contacte de Francisco amb una promoció d'ascens no va resultar satisfactòria. Amb 20 anys acabats de fer, la temporada 1998-99, Francisco (10 gols) liderava l'atac del Polideportivo Almeria juntament amb l'exdavanter del Girona Roberto Peragón (5 gols). L'equip va quedar quart a la classificació i va jugar-se l'ascens en l’antic format de lligueta contra el Reial Madrid B, el Bermeo i el Llevant. La sort no li va somriure i Francisco es va quedar sense premi perquè l’ascens va ser per al Llevant. A més a més, va viure el curs següent el descens a Tercera amb el València Mestalla.

A partir d'aquí i fins l'any passat, Francisco només havia experimentat alegries en les fases d'ascens de categoria. La primera va ser l'any 2001, quan va celebrar l'ascens a Segona A amb el Polideportivo Ejido imposant-se a la lligueta al Calahorra, Espanyol B i Atlètic de Madrid B. El curs següent (2001-02) va tornar al València Mestalla però al gener va ser cedit a l'Almeria, que lluitava per tornar al futbol professional.

Francisco entraria amb molt bon peu al club de la seva ciutat gràcies al gol decisiu al camp del Pontevedra en l'últim partit de la lligueta per pujar a Segona A que va valer l'ascens dels andalusos (1-2). El Reial Madrid B i l’Espanyol B eren els altres rivals del grup d’ascens. Aquell dia a Pasarón, Francisco va sortir a espatlles dels seus companys i de l'afició. Una imatge que de ben segur somia, amb la boca petita, que es repeteixi d'aquí dos diumenges a Montilivi, encara que sigui davant de només 1.500 espectadors.

Deia fa uns dies Francisco que canviaria algunes coses en la preparació d'aquest play-off respecta al de la temporada passada. El de l’estiu passat va ser play-off estrany i molt diferent de tots els viscuts per Francisco i per qualsevol jugador. Allargat fins al mes d’agost per culpa del brot de coronavirus que va afectar el Fuenlabrada i que va fer retardar l’última jornada de Lliga regular i alhora el començament del play-off, els quatre participants, Elx, Girona, Almeria i Saragossa van disputar tots els partits a porta tancada i en interval molt curt de temps. El Girona hi va arribar com un dels favorits, sinó el gran favorit. Més encara després d’eliminar l’Almeria a la semifinal.

A la gran final, esperava l’Elx, que havia eliminat contra pronòstic un depressiu Saragossa. El pèssim estat de la gespa del Martínez Valero va influir perquè el marcador no es mogués a l’anada (0-0). A la tornada, l’expulsió d’Stuani a la segona part, a instàncies de Pérez Pallas des del VAR va espatllar un partit que semblava que, tard o d’hora hauria caigut del costat gironí. Un gol de Pere Milla (m.96) va evitar la pròrroga i glaçava les il·lusions dels de Francisco, que es van quedar sense ascens mentre els jugadors de l’Elx el celebraven a Montilivi.

No ha volgut fer públic què ha canviat exactament, però de moment li han funcionat al tècnic andalús, que ja té el Girona a la final per segona temporada consecutiva. Després d’eliminar l’Almeria amb una superioritat aclaparadora, Francisco està totalment centrat en el partit de diumenge a Vallecas contra el Rayo (21 h) i no pensa ni en la tornada ni en res més que no sigui com fer mal conjunt madrileny. Les experiències viscudes durant la seva carrera esportiva, al camp i a la banqueta, així li ho recomanen.