Ningú vol l’etiqueta de favorit. Si ahir era Francisco qui la hi posava al Rayo, poc després era Andoni Iraola qui la passava als gironins. «Som on volíem i la pressió és la mateixa que vam tenir per entrar al play-off sí o sí, però el jugador la veu des d’un altre punt de vista. Evidentment, volem ascendir i aconseguir el premi, tot i que aquesta pressió, potser positiva, la suportem millor», va dir. El tècnic considera que el Girona «s’ha guanyat estar a la final per com ha acabat la temporada i per la segona volta que ha fet». «Un equip que ja jugat contra l’Almeria i que ha acabat l’eliminatòria amb la porteria a zero i amb sensació de guanyar bé, és un equip que està molt bé», va afegir.

Iraola va recordar que «encara no hem guanyat cap premi i que ens l’haurem de guanyar davant d’un rival que només veient els números que porta, no tan sols en partits guanyats, sinó en punts, gols concedits, etc., fa adonar-te que haurem d’estar al nostre millor nivell». En aquest sentit, va dir que «haurem de jugar molt concentrats i no despistar-nos, no podem tenir minuts dolents perquè això et deixa fora a les eliminatòries».

Sobre el Rayo, que arriba a la final després de guanyar el Leganés marcant-li cinc gols en dos partits, va explicar que «fa temps que competim amb la pressió d’haver de guanyar els partits i ho podem aprofitar perquè fins ara hem respost bé». Tenint una setmana per preparar l’anada, Iraola tindrà «per escollir entre molts jugadors» després de recuperar Advíncula i Joni, que arriba just a Vallecas. També va pronunciar-se sobre el retorn de Stuani, que será «determinant». «És un jugador d’una altra categoria. És perillós i aquesta temporada hem pogut tractar-lo bé. Però no és només ell, Gumbau, la gent que juga per fora... haurem de vigilar molt», va comentar.