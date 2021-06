Com van els nervis, està preparada per al possible ascens?

Portem tot aquest final de temporada a un molt bon nivell. És el moment del Girona com ha demostrat l'equip en els darrers partits. Som molts els qui confiem que aquesta dinàmica ens ajudarà a pujar, però també estem marcats per l’experiència i, després del que vam viure l’any passat, hem de ser molt prudents. Donem tots els ànims als jugadors, cos tècnic i membres del club perquè hi confiem. El Girona mereix l'ascens, però el futbol molts cops ha sigut injust amb nosaltres. N’hem tingut moltes de fredes i ara toca la calenta. Confiem amb la dinàmica i només demanem calma perquè es preparin bé.

Després de com ha anat la temporada i com l’equip ha afrontat situacions complicades, com creu que arriba a la final?

Estem tenint un final de temporada extraordinari. Les dinàmiques són brutals. Tenim optimisme a la ciutat i segur que per als propis jugadors això també els dona una dosi de seguretat. Tot i així, hem de ser molt prudents. Que treballin amb calma i se sentin segurs. Tenen tota la ciutat i el territori al costat. Tothom estarà donant suport al Girona, tant si s’aconsegueix l’ascens com si no.

Va seguir l’anada a Vallecas? Guanyar allà és un pas important, però encara no està tot fet.

Va ser increïble. Fins i tot ens van anul·lar un gol, que havia celebrat molt. Hi ha ànims a la tornada per l'equip que vam acabar veient a Vallecas, se’l notava preparat per tenir una altra victòria. I això que primer el Rayo va sortir amb una força i empenta brutals. Abans de la segona part van poder fer-se seu el partit i confio que torni a passar el mateix, sabent que són capaços de tornar a guanyar amb la seva afició.

Després del no ascens de l’estiu passat i tots els cops que s’han emportat els gironins, què li fa creure que aquesta vegada serà diferent?

L’actitud lluitadora de no abaixar mai els braços. Han de tenir aquesta actitud a Montilivi, igual que van demostrar a Vallecas. No era fàcil mantenir-la perquè amb el gol anul·lat podien caure els ànims i ells no es van arronsar en cap moment. Aquesta actitud avalaria que les coses surtin bé.

El partit decisiu torna a ser a Montilivi, però aquest any hi podrà haver públic. Tenir l’empenta de l’afició pot ser un motiu més per tirar-ho endavant?

Estic segura que les 1.500 persones que puguin entrar animaran l'equip fins al final. Això ajudarà que se sentin segurs per aconseguir-ho, tenint tot el nostre suport i escalf.

Anirà a l’estadi? Si és així, va provar sort al sorteig d’entrades o va a la llotja?

Hi aniré i hi vaig com a alcaldessa, és imprescindible que la institució de Girona hi sigui representada perquè el Girona és una entitat molt important per a la nostra ciutat. El meu fill sí que ha tingut sort i li ha tocat el sorteig, va patir molt i està molt feliç de poder-hi anar. Si et fixes en el jovent, es veuen moltes samarretes del Girona. Cada vegada més gent se sent totalment del Girona i això està molt bé. Hi ha arrelament i esperit gironí del futbol a casa nostra. És molt emocionant perquè feina anys que això havia desaparegut una miqueta i ara torna. Aquest canvi positiu ja s’ha notat des que vam pujar, fins i tot abans, durant els dos o tres anys anteriors.

Com va viure la temporada sense públic a Montilivi?

Com que l'afició no hi podia anar, vaig decidir no anar-hi per solidaritat. I això que hi hagués pogut anar. Hem mirat els partits per la tele i també ens ho passàvem bé, encara que és emocionant tornar a entrar a Montilivi. He anat als dos últims partits i contra l’Alcorcón va ser una experiència molt estranya perquè sense públic senties tots els comentaris de la banqueta i el camp, em sorprenia. Era un futbol diferent. Va ser molt millor el de play-off davant l’Almeria amb afició. Ho he enyorat molt perquè hi anava sempre. Són experiències que vius amb família, normalment no hi anava com a alcaldessa sinó com a aficionada i sòcia del Girona. M’agrada molt.

Què s’hi juguen el Girona i Girona en aquest partit?

La dosi d'orgull i autoestima que suposa tornar a tenir un equip de Primera. Venim d'un any difícil i ens ajudaria a tots en l'estat d'ànim i de recuperació. Tindríem una gran repercussió com a ciutat i milloraria l’economia local. Es generarien ingressos a molts negocis amb més feina i més ocupació. La roda de l'economia gira més ràpida. Ens ajudaria amb l’objectiu de reactivació econòmica. També seria un model pels nostres joves i el conjunt gironí.Creixeria l’interès dels joves per la pràctica esportiva, que comporta una vida saludable. Tenim la sort de tenir molts equips a l'elit i que lluiten per ser-hi (Girona, Uni, Bàsquet Girona...). Això és important pels equips de base perquè es demostra que amb esforç es pot obtenir èxit.