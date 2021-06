Vuit dies després de la patacada que va suposar no pujar a Primera contra el Rayo, el Girona va començar a anunciar novetats esportives amb vistes a la temporada vinent. La primera, esperada i coneguda, va ser la renovació de Juan Carlos Martín per a dues temporades més, fins al 2023. El porter manxec amplia doncs el seu contracte després d’una negociació que ha durat ben bé mig any. D’aquesta manera, la porteria del Girona queda coberta pel curs vinent amb Juan Carlos i Adrián Ortolà, fitxat al gener del Tenerife i amb contracte fins al 2023.

Juan Carlos va arribar a Montilivi la temporada passada lliure després d’acabar el contracte amb el Lugo i atret «per un projecte guanyador i un repte il·lusionador». El porter aspirava a tornar amb el Girona a una Primera Divisió que ja havia tastat amb el Còrdova i el Rayo. Va començar de titular però després d’un parell d’actuacions irregulars, a mitja Lliga, Pep Lluís Martí va donar l’alternativa a Asier Riesgo, relegant-lo a la banqueta. Tampoc l’arribada de Francisco al final el va tornar a la titularitat i Juan Carlos va tancar el seu primer any a Montilivi amb 22 partits. El nou curs no va començar gens bé per al de Marchamalo, que va veure com Francisco es decantava pel jove i inexpert cedit pel Manchester City, Aro Muric, en les dues primeres jornades contra Sporting i Fuenlabrada. Les fluixes actuacions i les convocatòries internacionals del kosovar van fer recapacitar Francisco que va donar l’alternativa a Juan Carlos. El porter format al Rayo Vallecano va tornar la confiança amb un rendiment excel·lent convertint-se segurament en el millor jugador del Girona de la temporada. Les aturades de Juan Carlos han servit aquest curs perquè el Girona sumés punts i això és quelcom de molt de valor en un porter. Els números del castellà han estat 36 gols encaixats en 44 partits en totes les competicions que ha disputat.

Tot i jugar i fer-ho a un gran nivell, la renovació de Juan Carlos s’ha hagut de treballar. Al mes de gener, el club va fer un primer tempteig a l’agent del porter per mostrar-li la voluntat que continués. Els dies passaven i l’acord no arribava. A mitjan abril, Juan Carlos sorprenia en una conferència de premsa assegurant que esperava que el Girona el valorés «pel rendiment i el compromís» deixant clar que no hi havia entesa. Tanmateix, en l’última setmana de juny, i de contracte, la fumata blanca ha arribat i club i porter s’han entès. Això fa que el Girona s’asseguri poder continuar comptant amb un dels millors porters d’aquesta temporada a la categoria. Juan Carlos competirà per la titularitat, doncs, amb Adri Ortolà. A partir d’aquí caldrà veure si el jove del filial Jonathan Morilla continua com a tercer porter alternant els dos equips o bé la direcció esportiva aposta per incorporar-ne un altre.