El Girona ha presentat aquest migdia les dues versions del que serà el nou escut a partir de la temporada 2022-23. Després d'un primer procés consultiu durant el mes de juliol, els socis tindran temps des d'avui fins al 19 de setembre per escollir el disseny que més els agradi. Als dos desapareix la corona, l'únic element que va rebre una nota negativa en la consulta.

La primera opció, més tradicional i continuista respecte a l'actual que s'utilitza des del 2015 i forma part dels millors anys de la història del club, es menja la corona i, en conseqüència, creix la bordura del color vermell -abans era de color blanc però en motiu del 75è aniversari (2005) es va fer un canvi dràstic sense preguntar. L'espai s'aprofita per posar la paraula Girona a dalt i Futbol Club a baix, que per primera vegada surt sencer i en català. A més a més, la senyera creix i s'elimina el color negre per reproduir-lo de manera més simplificada; les aigües recuperen la forma afrancesada original de la ciutat; i les franges diagonals es redueixen, són més grosses i, per tant, més perceptibles. Aquest disseny seria l'evolució lògica de l'escut actual seguint les demandes dels socis.

La segona opció és la més trencadora amb un canvi radical. Representa el conjunt de les comarques gironines (els quatre rius de Girona i la Costa Brava). D'aquesta manera, es vol anar molt més enllà de la ciutat perquè les aigües es fusionen amb les franges. També es destaca molt més la senyera i el nom. Aquesta seria la més fàcil d'interpretar en gairebé tots els formats.

✅ Presentats els dos models d’escut que els Socis ja poden votar fins al 19 de Setembre



📌 Els nous dissenys modernitzen l’escut actual i destaquen els elements més valorats en la primera consulta



🔴⚪️ #GironaFC #OrgullGironí — Girona FC (@GironaFC) 18 de agosto de 2021

La intenció de la modificació de l'escut és guanyar presència tenint en compte l'era digital. El nou escut podrà reproduir-se millor i amb els elements més entenedors, a diferència del que passa ara ja que depenent del suport on es posi queda comprimit i és poc entenedor.

La votació del nou escut serà exclusiva per als socis. El procés s'obre avui i hi haurà temps fins al 19 de setembre. Per votar cal entrar al web escut.gironafc.cat o anar als punts de votació que habilitarà el club a partir dels propers dies a l'estadi de Montilivi els dies de partit i al Pont de Pedra. També facilitarà la votació entre els penyises i es trucarà als socis més veterans per tal que puguin votar de forma més senzilla.

El Girona treballa amb aquest projecte des de finals del 2018 i s'ha fet íntegrament per part del club. Al llarg de la història hi ha hagut 7 versions diferents d'escut, adaptades segons la necessitat del moment. Aquest serà el 8è escut del Girona i s'utilitzarà oficialment a partir de l'1 de juliol del 2022..