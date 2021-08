Dissabte a les 22 hores, el Girona de Míchel Sánchez tindrà un examen duríssim contra la Ponferradina, un dels tres equips de Segona Divisió que compta els seus partits per victòries. «Serà un partit dur, igual que tots. Amb la nostra gent tindrem un punt més a favor nostre i intentarem aprofitar-ho. Es nota la il·lusió de l’afició», va comentar ahir el davanter José Naranjo en conferència de premsa. El conjunt del Bierzo ha guanyat, consecutivament, l’Alcorcón i l’Eibar; tots dos partits per 1-0.

Precisament Naranjo va ser l’autor del gol del triomf a Ipurua el cap de setmana passat. «Més enllà de les actuacions individuals em quedo amb l’equip al complet, que ha estat increïble. Començar bé és fonamental per agafar confiança. Encarem el següent partit amb la mateixa il·lusió», opina l’atacant, que, com la resta de companys, té l’estat d’ànims pels núvols gràcies al gran inici de Lliga. «Això et dona una energia molt positiva per afrontar els següents partits. Ens hem de centrar en el de dissabte. Hem de gaudir el moment, acompanyant-lo amb treball i compromís», diu l’exjugador del Nàstic de Tarragona i del Tenerife, entre d’altres.