El Girona encara les darreres 24 hores de mercat centrat bàsicament a reforçar la parcel·la ofensiva. Míchel Sánchez compta de moment amb Cristhian Stuani i Nahuel Bustos com a davanters, mentre que per jugar als extrems el tècnic ha fet servir fins ara Sarmiento, Ureña i Gabri, a més a més de Samu Sáiz i de tenir l’opció de Valery Fernández. El club considera que calen un parell de peces més de característiques diferents. L’un té tots els números que serà Pablo Moreno, mentre que l’altre, és una incògnita. L’andalús ha fet la pretemporada amb el Manchester City té tots els números de tornar a Montilivi. Amb 19 anys, Moreno veu amb bons ulls tornar a Montilivi on la temporada passada ja va disputar 29 partits i va fer dos gols. En aquest sentit, el jove davanter andalús ha rebut l’interès de diversos clubs de Segona A -entre els quals el Ponferradina- però els ha descartat perquè prioritza tornar al Girona.

A banda de la possible nova cessió de Pablo Moreno, Míchel desitja un davanter centre capaç de donar un altre aire a l’equip. Un home ràpid i que doni «profunditat» a l’equip després de veure com Mamadou Sylla, el màxim golejador del curs passat amb 11 dianes era traspassat a l’Alabès fa unes setmanes a canvi d’un milió d’euros. Míchel entén que el Girona necessita un perfil semblant al del vallesà per així tenir alternatives diferents a les que ofereixen Stuani i Bustos. La direcció esportiva treballa per trobar aquesta peça i té diverses portes trucades tot i que el desenllaç, si es produeix, sembla que pot allargar-se fins tard a la nit. En aquest sentit, la temporada passada el Girona va tancar els fitxatges de Bustos i Bárcenas l’últim dia. Passada la mitjanit, el club va anunciar Cristóforo, lliure, i al cap d’uns dies, Sylla, també sense equip.