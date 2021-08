Ha arribat el dia. Aquesta mitjanit es tanca el mercat i el Girona, com de costum, hi arriba amb deures pendents. Potser no tants com la temporada passada, en què tot van ser corredisses i fins i tot Francisco va haver d’arremangar-se, però de peces, a poques hores pel final del termini per fitxar, en falten. Segurament més de les que vindran. De moment el que és segur és que Pol Lozano jugarà al Girona aquesta temporada. El club va confirmar ahir al vespre la cessió del migcampista vallesà de l’Espanyol per aquesta temporada després de gairebé una setmana de negociacions. Lozano, de 21 anys i format al planter blanc-i-blau arriba per completar la sala de màquines. El barceloní és el «migcampitsa amb cames» que demanava Míchel fa uns dies que aporti tant múscul en defensa com qualitat i arribada en atac.

D’aquesta manera, Lozano s’afegeix a un mig del camp format fins ara per Ramon Terrats, Gerard Gumbau, Aleix Garcia i Ibrahima Kebé, al qual hi mancava una peça. Amb Lozano, Míchel tindrà una alternativa més per al joc de combinació a través de la possessió que proposa. El vallesà és un migcampista fi i de qualitat que, a més a més, fa molts quilòmetres i té arribada a l’àrea contrària. Unes característiques que no tenen cap dels altres quatre centrecampistes de l’equip.

Lozano arriba per cobrir una de les dues baixes al mig del camp que ha patit l’equip respecte a la temporada passada. El Girona ha apostat pel vallesà i per Aleix Garcia per ocupar el lloc deixat per Monchu (Granada) i Cristóforo, que negocia el seu fitxatge per l’Oviedo. Internacional sub19 i sub21, Lozano aterra amb dues temporades d’experiència al primer equip de l’Espanyol, amb qui va debutar de la mà de David Gallego a l’Europa League en un partit contra el Ferencvaros el 2019. En total, Lozano ha disputat 40 partits amb l’Espanyol, 11 dels quals partint com a titular. Un moment de Lozano recordat segurament per molts aficionats va ser en el derbi contra el Barça de la temporada 19-20. Aquell dia, Lozano va ser expulsat amb vermella directa per una dura entrada a Gerard Piqué al minut 52, just després que Ansu Fati també fos expulsat per una entrada perillosa similar.

Amb Lozano al sac, el club intentarà reforçar-se en atac avui amb una o dues peces més. Pel que fa al capítol de baixes, no sembla que hi hagi d’haver cap moviment de sortida. Un dels candidats a deixar Montilivi durant tot l’estiu, Samu Sáiz, té gairebé tots els números de quedar-se. El club no ha aconseguit col·locar-lo enlloc i tampoc el mitjapunta madrileny, amb un sou molt elevat, ha trobat cap equip que li mantingués les condicions que té aquí. D’aquesta manera, si no hi ha cap sorpresa de darrera hora, Samu Sáiz continuarà a Montilivi. Paral·lelament, en aquestes darreres hores de mercat, sempre hi ha la possibilitat que algun equip es desperti a darrera hora i faci l’intent d’endur-se algun jugador de la plantilla. Tot i això, aquest escenari sembla poc probable.

«No» a l’intercanvi de Borja García per Samu Saiz

Mentrestant, qui també està pràcticament -sinó del tot- descartat és Borja García. El Girona no pot assumir cap traspàs ni tampoc mantenir les condicions del madrileny, que es moria de ganes de tornar a Montilivi. Paral·lelament, l’Osca també veia amb bons ulls la sortida de Borja García i per això va plantejar un intercanvi per Samu Saiz al Girona. El club blanc-i-vermell va ser rotund i va descartar l’operació ipso facto.