Han passat només cinc jornades i Míchel Sánchez no deixa de fer proves, de tocar i moure peces tot buscant la fórmula de l’èxit que, de moment, no arriba. L’entrenador ha utilitzat ja un total de 21 jugadors i de la primera plantilla només falten per aparèixer el defensa Santi Bueno, ja recuperat d’una lesió al genoll, i el porter suplent Adrián Ortolá. La resta, comptant també algun futbolista del filial, han tingut minuts. Més o menys, perquè Míchel ha decidit repartir-los bastant. És més, tot i haver-se jugat cinc partits i prou, només hi ha tres jugadors que no han descansat ni un sol segon. Es tracta del porter Juan Carlos i dels dos centrals titulars: Juanpe Ramírez i Bernardo Espinosa.

Cadascun d’ells comptabilitza 450 minuts. Tots els possibles. Juan Carlos repetirà segur aquest dissabte contra el Valladolid i cal veure ara si un dels dos defenses acaba a la banqueta per donar entrada a Bueno o si l’aposta del cos tècnic és mantenir-ho tot com fins ara.

Dels 21 futbolistes utilitzats, mitja dotzena han aparegut en totes i cadascuna de les cinc jornades. Contra l’Amorebieta, Las Palmas, Ponferradina, Sporting i també Màlaga el passat cap de setmana. Als tres noms propis abans esmentats, en aquest capítol s’hi afegeixen Jairo Izquierdo, reconvertit a lateral esquerre per aquesta temporada; també el davanter Nahuel Bustos i Aleix Garcia. Aquest últim, curiosament, és l’únic de tots els migcampistes que hi ha a la plantilla que ha tingut minuts en tots cinc partits. El d’Ulldecona acumula 405 minuts. El mig amb més participació perquè en són 325 els que suma Ramon Terrats, Samu Saiz arriba als 249, 152 en duu Ibrahima Kébé, 101 Pol Lozano i 21 en va col·leccionar Borja García en la seva estrena a La Rosaleda.

Són tres els jugadors que més vegades han sortit des de la banqueta. Ho han fet en tres ocasions cadascun d’ells David Juncà, Ibrahima Kébé i un Nahuel Bustos que és, ara mateix, el màxim golejador de l’equip. Ha vist porta en dues ocasions, en el debut amb l’Amorebieta i en la tercera jornada al camp del Ponferradina. L’argentí ha tingut minuts en tots cinc partits però la majoria d’ells els ha començat des de la banqueta (tres) i en només dos ha sortit a l’onze titular. Podria repetir aquest dissabte, tot depenent de quin sigui l’estat físic de Cristhian Stuani, afectat per un problema al pubis que el va apartar de la convocatòria pel duel al camp del Màlaga. Fins llavors, l’uruguaià ho havia jugat tot i sumava un total de 360 minuts després de les primeres quatre jornades. Temps que havia aprofitat per marcar un gol, el primer del campionat en el debut contra l’Amorebieta a l’estadi el passat 14 d’agost i que va acabar amb 2-0 en el marcador.