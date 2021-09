La victòria contra el Valladolid va suposar un respir per al Girona, que necessitava sortir de la part baixa de la classificació per poder aspirar als màxims objectius d'aquí al final de la temporada. Els de Míchel visiten aquest diumenge el Nuevo Carlos Tartiere (18.15 h), on hauran de confirmar el canvi de dinàmica davant un Oviedo en bona forma i que encara no ha perdut com a local. El tècnic tindrà la baixa de llarga durada de David Juncà i Pablo Moreno per decisió tècnica perquè encara no està en el seu millor nivell.

L'EQUIP

«Tots necessitàvem el triomf. El cos tècnic, jugadors, afició i club. És una victòria que ens ha donat tranquil·litat i confiança per ratificar el treball. És una molt bona setmana de treball. Ens ha vingut molt bé».

BAIXES

«Tenim la baixa de Pablo Moreno. Venia d'una pretemporada amb problemes físics al City i tenim un procés de treball amb ell. No és una baixa per lesió però sí que necessita recuperar el seu millor nivell. Ha d'agafar més ritme de competició i entrenament, però a curt termini estarà disponible».

EL TREBALL

«Vam ser un equip molt més junt en el sistema defensiu. Vam treballar molt bé la defensa d'espais i situacions de pressió. En atac, el posicionament va ser bo però el ritme de joc no. Va ser el que ens va portar a no tenir molta continuïtat. Hem incidit en això. Hem de sentir-nos més lleugers i que els jugadors tinguin confiança. L'Oviedo és dels equips que millor treballa la pressió en el bloc defensiu i hem de tenir circulació per dominar».

GUANYAR A FORA

«Tenim la necessitat de guanyar i fer-ho fora de casa. En les dues sortides no hem aconseguit puntuar i ho necessitem per no anar fora de casa amb el dubte. És important agafar les bones sensacions per apropar-nos al que volem. Hem de deixar de banda el resultat i més el que volem. Si el que veiem es tradueix amb victòria molt millor, la millora de l'equip es veu en el dia a dia. No hem de tenir l'angoixa de guanyar i si el repte de ser protagonistes contra un rival que és molt intens».

EL RIVAL

«Volem ser dominadors del joc i si volem tenir la pilota, haurem de sortir bé de la pressió de l'Oviedo. Haurem de mantenir un ritme de joc molt alt. Màxima concentració i evitar pèrdues perquè juguen molt bé a la transició amb dos davanters capaços de guanyar duels. Ho hem treballat I hem buscat possibles solucions. Si superem la primera pressió, haurem de ser dominadors a camp rival. És un repte important pel meu estil i el que vull implantar. Demostrarà a quina altura estem en el que volem demostrar aquesta temporada. Estem molt il·lusionats».

EL PROCÉS DE LA IDEA

«Veig moltes coses positives. No és tot el que jo voldria, però el jugador està en un procés de millora continua i d'entendre molt bé el que volem. S'ha vist per moments aquestes jornades, però hem de seguir treballant la idea i no tenir resultats negatius, perquè ens ha de permetre millorar. No crec que estiguem tan lluny del que vull. Voldrem guanyar contínuament, però molts cops la competició genera incertesa. És el que intentem ajustar amb el jugador. Santi Bueno ens ha anat molt bé per un possible canvi de sistema».

SANTI BUENO

«L'altre dia en els últims 20 minuts anava a jugar i volia canviar a tres centrals. Però van tenir problemes físics Valery, Borja i Calavera i necessitava carrilers. La incertesa creixia, però l'altre dia ja anava a tenir minuts. És un jugador importantíssim i en la posició de central és boníssim. Tenim quatre centrals de nivell, que se senten a gust amb dos o tres centrals. Haurem de veure quina és la millor solució per a l'equip, sense deixar de ser protagonistes amb la pilota. Santi entrena a un nivell molt alt i volem que participi».

EL MÉS IMPORTANT

«Guanyar. Però abans hi ha un partit i l'hem de saber jugar amb la nostra idea».