Tret de l’Almeria, que viu en un altre món i ha posat la directa cap a la Primera Divisió, el Girona és ara mateix l’equip en més bona forma de Segona. Ha oblidat un inici nefast, farcit de mals resultats, i ha sabut reconduir la situació d’una plantilla castigada per les baixes. Entre lesions i sancions, Míchel Sánchez ha de fer mans i mànigues cada setmana per completar la convocatòria de torn però això no impedeix que l’equip se’n surti i visqui el seu millor moment des que la pilota va començar a rodar el passat mes d’agost. Són 16 punts dels últims 21 en joc. La ratxa més positiva del curs, sense cap mena de dubte. En les set darreres jornades, cinc han acabat amb victòria: Mirandés (1-2), Fuenlabrada (1-2), Alcorcón (3-1), Cartagena (2-0) i Reial Societat B (1-2). Se li ha d’afegir un empat, contra el Saragossa a l’estadi (1-1). L’única taca, la desfeta al camp del Tenerife, tot i fer mèrits per aconseguir alguna cosa més de profit (2-1). No hi ha cap altre equip que tingui un balanç així en l’últim mes i escaig. Només l’Almeria, amb 21 punts dels últims 21 al sac.

Funciona l’equip, que per fi rutlla fora de casa. Allà on precisament li estava costant més treure bons resultats. Va ser guanyar a Miranda que les victòries, com a visitant, s’han anat acumulant. Dels últims quatre desplaçaments, tres han acabat amb triomf. Lluny de Montilivi, per tant, són ja 10 punts de 24. No és pas una xifra per llançar coets, però veient com havia començat el curs, l’actual inèrcia és ben positiva. De moment, dues victòries consecutives (Cartagena i Reial Societat B) per segon cop aquesta temporada. Per intentar lligar la tercera, toca superar una veritable prova de foc. Dilluns un altre cop, al camp d’un Eibar que és segon a la classificació i que a Ipurua només ha perdut un partit. Però ja hi haurà temps per pensar-hi. De moment, el Girona s’enfila fins els 24 punts i encara en queden 12 perquè s’acabi la primera volta. Veu com les posicions de descens s’allunyen i el play-off s’acosta. El sisè, el Las Palmas, ja és a només tres punts. A una sola victòria. I mitja permanència, si fa no fa, a la butxaca.