El Girona va aconseguir dur a terme el pla de partit ahir a Anoeta (1-2). Míchel Sánchez no podia marxar més «satisfet». Primer perquè els gironins allarguen la bona dinàmica, que «és el més important»: «Som un equip més competitiu, que genera més dubtes als rivals i més ocasions. Estem per sobre dels rivals als partits». I després perquè van «controlar el partit sense la possessió». Un fet al qual no estan gaire habituats, ja que quan no tenen la pilota solen patir. «El treball tàctic ha estat espectacular», destacava el tècnic blanc-i-vermell.

«La Real és un equip que juga molt bé al futbol i cal tancar-lo molt bé per dins. Pensàvem que si ho fèiem així, patiríem menys. El que hem fet amb la pilota ho hem fet bé, encara que no n’hem tingut tanta com normalment. És el segon equip amb més possessió de la Lliga, capaç de posar molta gent per dins i filtrar. Havíem de tancar, tancar i tancar. El treball tàctic ha estat espectacular. Amb la pilota també hem tingut les nostres opcions. A part dels dos gols han sigut a pilota aturada, hem tingut alguna ocasió més...», valorava Míchel. Alhora, va referir-se al «penaltet» que l’àrbitre va xiular en contra dels gironins: «Dona la sensació que s’ha de fer alguna cosa més perquè et xiulin penal. Aleix treu la cama, Lobete es deixa caure i no demana penal... Em sembla que des del VAR han d’ajudar-nos, no generar dubtes a l’àrbitre per fer-li veure una jugada que havia xiulat perfectament. Ell és qui era a sobre la jugada i si no xiula res, perquè és veritat que no hi ha res, no pot ser que des del VAR li facin prendre una decisió que per mi és errònia. Ens ha fet patir als últims minuts perquè la Real amb qualsevol opció podia fer mal. Tot i així, penso que hem controlat bé el joc malgrat no tenir la possessió que hem tingut als altres partits».

Per a l’entrenador del Girona, «era previsible que no tindríem tanta possessió, tot i que amb pilota també hem volgut». «Havíem de saber que quan la Real la tingués estaríem incòmodes i hauríem de tancar els espais per dins per evitar que progressessin. No ens ha generat dubtes ni desajustos. Samu i Stuani tancaven per dins, Baena jugava un pèl més enrere, Ibra i Aleix s’han multiplicat al mig del camp... Hem completat un gran partit a nivell defensiu. L’equip ha estat unit, solidari, sabent fer una cosa que durant la temporada ens costava», va dir. La mala nota del partit va ser «no deixar la porteria a zero» perquè «crec que ho mereixíem».

Xabi Alonso «L’error ens ha penalitzat molt»

L’entrenador de la Reial Societat B, Xabi Alonso, que va veure la derrota del seu equip contra el Girona (1-2) des de la grada perquè estava sancionat, va comentar que «és una evidència que ens està costant». Per al tècnic, l’error que va cometre Ayesa, amb un gol en pròpia, «ens ha penalitzat molt, però és un porteràs i està fent una gran temporada». «Tots els rivals que estan venint són grans equips. No sé si és per respecte, però hem competit el partit. Tant de bo puguem aconseguir un bon resultat a casa perquè és fonamental i decisiu treure’l», va dir. Xabi Alonso va afegir que «és una derrota que ens fa mal i el que hem de fer és rebelar-nos, seguir treballant i creient».