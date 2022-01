«Ser a dalt passa per guanyar en grans camps»

les imatges de la victòria a Osca. 1 El migcampista malià del Girona Ibrahima Kebé salta per una pilota aèrea amb Pedro Mosquera

2 El porter Adriá Ortolá va ser un dels més destacats del partit per les seves intervencions. 3 Cap a dos centenars d’aficionats blanc-i-vermells va donar suport a l’equip ahir a l’Alcoraz.

Res ha canviat. El Girona ha començat el 2022 de la mateixa manera que va acabar el 2021, amb bones sensacions i, el més important, victòries. Ahir a Osca, l’equip va patir per assegurar els tres punts però va ser capaç de resistir totes les envestides locals de la segona part per fer bo el gran gol de Samu Saiz i tornar cap a Girona amb la primera alegria de l’any. Un triomf que permet l’equip continuar en posicions de privilegi malgrat tots els contratemps que ha tingut. En el segon retorn a Osca en pocs dies, després del de la Copa de fa unes setmanes, Míchel va tornar a aparèixer d’allò més refet a la sala de premsa. El tècnic va beneir el partit dels seus homes i, sobretot, el resultat en un dels camps més complicats de la categoria. Més mèrit encara té la victòria gironina jugant sense cap referència ofensiva per culpa dels problemes físics d’Stuani, Bustos i Pablo Moreno.

«Considero que hem fet un bon partit malgrat les circumstàncies contra un rival que a l’Alcoraz colla molt. Potser als últims 20 minuts hem patit massa. L’equip ha tingut personalitat i hem intentat ser protagonistes, que és el que demanem. Hi ha hagut diversos partits en un, però en línies generals hem estat força bé, sobretot perquè són tres punts contra un equip que està fet per pujar a Primera Divisió».

«Samu Saiz no s’havia entrenat perquè va venir mig malalt i Bustos sí, però ahir (per dissabte) es va trobar malament i no va entrenar-se. Hem decidit que comencés en Samu. Sense davanters a la primera part cap dels dos ha entès que calia fixar una mica els centrals i han vingut a rebre massa. A la represa han estat més bé. L’equip ha generat i tingut possessions bones a cap rival. Si continuem amb bon peu i apujant en defensa, podem continuar somiant. És una gran notícia mantenir la porteria a zero».

«Em duu grans records. Vaig passar-hi un any i mig espectacular aquí i li desitjo el millor al club. Tot i això, ara estic involucrat al 100% amb el Girona. Tant avui com a la Copa hem aconseguit victòries molt necessàries perquè per lluitar per ser a dalt passa per guanyar en grans camps com aquest. És un premi espectacular començar l’any així».

«Ells han tingut els mateixos problemes. Ens hi hem d’adaptar perquè dijous hi ha un altre partit i ja veurem com estem. Tots ens creuem amb familiars i sentim que al dia a dia es pot agafar. Tots els equips ens hem d’adaptar a la nova realitat que podem perdre un jugador de la nit al dia».

«Ha fet un gran partit. Ens ajuda molt amb pilota però sense, ha fet un parell o tres d’aturades espectaculars. Juan Carlos ha tingut Covid fins ahir (per dissabte). S’ha recuperat però no havia pogut entrenar-se. El canvi ve per aquí. Tenim dos grans porters i la competència és sana. No poden tenir excés de pressió per tenir el company que els colla. Tinc 100% de confiança en tots dos i tots dos es mereixen jugar».

«Li veig potencial per ser a dalt. És candidat a ser-hi. Nosaltres també volem ser-hi, és clar. El camp dictarà sentència. Tenim il·lusió, ambició i ganes i treballarem perquè ningú ens tregui de les posicions del play-off. És important començar amb bon peu l’any».