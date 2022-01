Més val prevenir que curar. Míchel Sánchez no es refia gens de la delicada situació que travessa el Fuenlabrada, un equip en descens a la Primera RFEF i amb la moral baixa després que la victòria se li resisteixi des de fa 13 jornades a la Lliga. A més, va ser eliminat de la Copa del Rei pel Cadis amb un gol a l’últim sospir. I això que va canviar d’entrenador amb l’arribada de Sergio Pellicer per Oltra arran dels mals resultats. «És un equip molt competitiu, que tant amb Oltra com amb Pellicer ha tret sempre un marcador ajustat. Serà un partit de màxima dificultat perquè és un rival que no dona una pilota per perduda, treballa i colla molt bé. Vol donar un pas endavant en la pressió. No serà fàcil, però estem en un bon moment i haurem de fer un molt bon partit per sumar els tres punts», va explicar ahir l’entrenador del Girona en roda de premsa.

Míchel va considerar que, des que hi ha Pellicer, el Fuenlabrada «ha anat una mica més amunt en la pressió i el seu joc s’ha adaptat als jugadors que té a causa de les baixes». «Tant pot iniciar a vegades, com ser més directe. És un equip molt vertical quan recupera la pilota i en la segona jugada. Ho haurem de frenar perquè segur que voldrà venir a robar-nos-la i fer-nos la vida impossible des del principi», va afegir. A més a més, el fet que «jugui Zozulia és diferent que ho faci Iban Salvador». El davanter serà baixa per al conjunt madrileny perquè està convocat amb la selecció de Guinea Equatorial. Tot i que el Girona es troba en molt millor moment que els de Pellicer, Míchel no està preocupat per una possible relaxació entre els seus.

Per la seva part, el tècnic va remarcar que «al gener hem de posicionar-nos perquè estarem a prop dels 28 partits per finalitzar el segon terç i hem d’estar el més amunt possible per ser un equip que en el tercer terç lluiti per tot». «Volem considerar-nos rivals directes de l’Almeria, Eibar, Valladolid, Tenerife i Ponferradina. Per arribar a aquests partits amb opcions, hem de fer un mes de gener espectacular i, a més de les dues victòries que hem aconseguit, seguir guanyant el Fuenlabrada, Lugo i Amorebieta», va insistir. En aquest sentit, va demanar seguir comptant amb el suport de l’afició: «Necessitem a la nostra gent».

Per no donar pistes al rival, Míchel va preferir no avançar qui serà el porter titular malgrat estar «decidit». També va referir-se a Nahuel Bustos. El davanter argentí va fallar ocasions de gol clamoroses contra l’Osasuna i se’l va veure plorant quan va ser substituït. El tècnic li va proposar dues opcions i ha escollit «mirar cap amunt». «Sap que va fer un gran treball a nivell d’equip. Sí que va fer dos errors en ocasions manifestes de gol, però això passa als davanters. No s’ha notat en els entrenaments», va dir.

Sobre Pol Lozano va comentar que «està a un nivell altíssim»: Ramon (Terrats) va fer un primer terç espectacular i per desgràcia no el tenim. Esperem recuperar-lo abans d’hora. Dels migcampistes, Pol és el jugador que pensa més en el col·lectiu quan no tenim la pilota. Li he demanat això també a Aleix (Garcia), però la pilota li crida molt. Pol representa de forma espectacular la figura del 6. Encara té marge de millora. Tots els migcampistes de l’equip tenen una bona mentalitat i estan creixent».