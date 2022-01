El Girona i el Barça van fer oficials ahir les convocatòries dels jugadors que participaran en el Trofeu Costa Brava de diumenge d’homenatge a Juan Carlos Unzué i la recaptació del qual anirà destinada la Fundació Miquel Valls. Per part gironina destaca la presència de Jandro Castro, Roberto Peragón, Migue, Moha o Gorka Iraizoz, entre altres. També es vestirà de curt el president Delfí Geli. Pel Barça hi seran Javier Saviola, Rafa Márquez, Gaizka Mendieta, Miquel Àngel Nadal, Luis García, Miquel Soler o Guillermo Amor. Javi García, Jofre Mateu i Dani Tortolero, amb passat als dos clubs, jugaran al Barça, com també el membre de l’àrea esportiva gironina, Juan Carlos Moreno, exjugador blaugrana.

Ahir Juan Carlos Unzué va recordar que és «important i vital» organitzar esdeveniments com el Trofeu Costa Brava solidari i va es va mostrar «molt agraït» amb els jugadors que participaran en el partit benèfic. El navarrès va subratllar que el Girona és «un club fantàstic» i «molt especial» perquè és on va tenir la seva última experiència com a entrenador (2019). En aquest sentit, l'extècnic blanc-i-vermell afirma que desitja veure l'equip altre cop a Primera Divisió.