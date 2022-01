el girona empata contra el lugo. Els de Míchel sumen un punt en un partit amb polèmica arbitral. 1 Arnau Martínez disputa una pilota amb Jaume Campabadal. F

El Girona va sumar un punt ahir contra el Lugo (1-1), que no deixa content a Míchel Sánchez ni a la resta de l’equip. «Estem una mica de baixada perquè hem fet un bon partit i hem merescut guanyar, però hem de decidir millor en determinades situacions. Si mereixem guanyar, hem de guanyar», va dir. El tècnic va reconèixer que «en línies generals hem sigut superiors, portant un ritme de joc alt i generant ocasions». «Hem defensat bé, tot i que amb un marcador d’1-0 sempre tens el dubte que el rival t’enganxi. El Lugo portava 8 partits sense perdre (ara 9), són molt bons en el joc aeri i espectaculars en les transicions. Han aconseguit l’empatat d’estratègia», va comentar.

Els de Míchel tenien l’oportunitat de distanciar-se respecte als rivals que el persegueixen i deixar l’ascens directe a 4 punts, però el gol de Barreiro va frustrar-los: «Seguim sisens i volíem anar més amunt, deixant enrere els equips que aquesta jornada no han sumat. A casa s’ha de sumar de tres en tres. La sensació pel partit que hem fet és bona, encara que havíem de guanyar. Tampoc entenc altres situacions estranyes (referint-se a l’arbitratge)».

Míchel va parlar també de Nahuel Bustos, que va veure porteria després de mostrar-se espès durant uns quants partits: «Està treballant molt bé. Només li he dit que estigués tranquil i es dediqués el gol a ell mateix. No ha de reivindicar-se, sinó que ha de treballar i confiar amb ell mateix. Ha d’aportar el que queda de temporada. No es fàcil estar a l’ombra d’Stuani. Té el seu camí i ho fa bé, a la Copa ens ha ajudat molt. Tots cometen errors. Depèn d’ell estar bé i no s’ha de comparar amb ningú perquè té les seves característiques».

«Com a entrenador, les transicions es poden treballar. Hem d’agafar el carril del mig el mes ràpid possible. Ja ho hem fet bé, però a l’última acció hem comès l’error de donar la passada més difícil. Són decisions que prenen a una velocitat molt alta, tot i així se’ls pot recordar que agafant el carril del mig podem donar més alternatives al contracop. Ens ha fallat l’última passada. Anant amb l’1-1, el jugador sentia amb tot el que fèiem seguem empatant. Gabri ha tingut jugada espectacular i Pablo una de claríssima amb una xilena a l’últim minut. En línies generals estic content perquè no hem patit en excés contra jugadors que van molt bé a l’espai. Hem sabut minimitzar el seu contraatac. No tinc res a retreure, però em fa ràbia que poden estant amb 40 punts, en tinguem 38. », va deixar anar.

També va explicar que «a vegades una passada enrere no és dolent. Som verticals quan veiem espais i en ocasions s’ha de fer marxa enrere. Aleix i Pol oxigenen. No he vist manca d’idees, sinó que l’equip ha fet tantes coses bé que pensava un altre cop hem de començar de zero...».

Míchel va afirmar que «soc molt feliç del dia a dia amb ells». «La sensació que tenim és súper positiva. Són ells els que juguen i estan a un nivell molt alt. Veig energia i agressivitat amb la pilota. Pots pecar a vegades, però la gent se sent identificada. Juguem per l’afició i volem que se sentin ben representats. Em dona la sensació que els jugadors ho aconsegueixen», va afegir.