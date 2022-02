A Míchel Sánchez li va sortir el pla de partit perfecte ahir contra el Ponferradina: victòria, tornar al play-off i guanyar el goal average a un rival directe. «És una victòria molt important. No ha sigut tot perfecte, però m’agrada que l’equip ha sabut patir i sacrificar-se. També sense pilota», va dir.

Després del triomf, els gironins superen els de Jon Pérez Bolo i se situen cinquens: «El Ponferradina està fent una temporada brutal i tot el que sigui tenir avantatge respecte seu és positiu. Mantenir la porteria a zero també és un pas endavant. Hem de fixar-nos en els gols a favor i en contra si volem estar allà dalt». El tècnic va referir-se al canvi a la porteria amb Juan Carlos titular en detriment d’Ortolá. «No és cap càstig. He pres la decisió perquè es va cometre un error a l’últim partit. Teníem les dues alternatives. Juan Carlos no va sortir de l’onze per cometre errors, sinó que va ser per la Covid i Ortolá ho va aprofitar. S’ha trencat la dinàmica i era el moment de fer el canvi. No s’ha d’apostar per un únic porter», va comentar.

Míchel va referir-se als tres gols, marcats per jugadors que no ocupen la posició de davanter: «Si abans ho demanava, ara em sembla que és una de les majors satisfaccions que podem emportar-nos. Han marcat Samu i Juncà. A més, sabem que tenim potencial en l’estratègia com ha demostrat Juanpe. Ens fa millors. No tenim un embut en què sempre acaben els gols als mateixos jugadors. Qualsevol jugador del Girona pot fer gol i els rivals haurien de saber-ho. Ara tinc gent per posar benzina quan en falta. Tot l’equip és el que ens pot ajudar a aconseguir l’objectiu». En aquest sentit, va explicar els canvis a la segona part. «Necessitàvem guanyar el partit i veia que feien falta cames. També ens han donat pilota. Els últims 15 minuts han estat nostres, volíem acabar amb aquesta energia. Tenim gent recuperada, Borja ha fet un gran partit. Tots són importants. La sortida d’Ibra, Iván, Ramon, que el necessitem molt... S’han buidat. Tenim moltes alternatives i s’ha d’empènyer», va explicar.

L’entrenador del Girona va destacar el partit de Pol Lozano, entre d’altres, i va dir que Baena havia patit una trepitjada abans del descans que li molestava. A més a més, tenia una sobrecàrrega. Igual que Jairo, que «va fer una burrada de quilòmetres».