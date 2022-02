No era el primer cop que Salva Fúnez dirigia el Girona, però sí el primer que responia les preguntes dels periodistes després del partit. En les dues ocasions anteriors havia sortit Míchel Sánchez perquè malgrat no seure a la banqueta per sanció, sí que podia fer la roda de premsa. Ahir, en canvi, el tècnic va haver-se de quedar a casa perquè és positiu per coronavirus i està confinat i va ser el seu segon l’encarregat de valorar el valuós empat al José Zorrilla (2-2). «És un punt positiu. N’hem pogut guanyar tres o també perdre’n tres. Ha sigut un partit maco per a l’espectador amb moltes alternatives. Intentarem valorar l’empat, fent bo el partit a casa que ens dona el goal average», va dir Fúnez. Sobre tenir el goal average guanyat al Valladolid, un rival directe en la lluita per l’ascens, va afegir que «encara queda molt»: «Empatant hem fet bo el goal average. Intentarem anar retallant el que queda de temporada, a veure si al final de la Lliga podem fer bo aquest empat». El VAR va intervenir amb polèmica al duel, encara que Fúnez va explicar que «no he vist les accions encara». En aquest sentit, va preferir no mullar-se sobre la primera diana del Valladolid que va pujar al marcador. «Sé que el gol és d’un rebot. Per molt que nosaltres ho valorem, les decisions del VAR són les que creguin ells», va comentar.

Valladolid 2-2 Girona: Un senyor punt a Zorrilla Després de repetir el mateix onze que en la victòria contra el Ponferradina (3-0), l’equip va tenir alts i baixos davant el Pucela, sabent patir sense pilota. «El plantejament era bo, però davant teníem un bon rival. Ells també juguen. Hem tingut alternatives. Amb els tres puntes teníem la idea de transitar, ho hem fet a la primera part en les poques ocasions que hem tingut. També a pilota aturada, una opció que valoràvem molt. El plantejament ha estat el correcte, però l’altre equip també juga», va explicar. A més a més, va valorar el gran partit de Samu Saiz sense oblidar-se de la resta. «Els onze han fet un partidàs. Han sabut patir quan no teníem la pilota, no hi estem acostumats. Samu ha fet el que sap fer: portar l’equip cap amunt amb transicions. Ha sigut un dels seus millors partits, però tot l’equip ho ha fet bé». Alhora va referir-se al fet de rellevar Míchel: «Ha sigut una experiència maca. Hem estat en contacte tot el partit». Un equip que mossega