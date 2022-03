Dues victòries consecutives, contra l’Oviedo (2-1) i a Las Palmas (1-3) han consolidat el Girona en posicions de play-off. No només això sinó que han servit per obrir una mica de forat respecte al setè que ja és a 5 punts i, de retruc, minar la moral dels perseguidors. El retorn a les victòries ha tornat l’alegria i les bones sensacions a Montilivi, que ha vist com l’equip és sòlid com a bloc i és capaç de sumar de tres en tres malgrat les baixes que ha tingut aquests darrers partits.

No serà diferent avui la cosa. De fet, la situació s’agreuja pel que fa a efectius i més que ho farà la setmana que ve. A les portes d’entrar a les deu últimes jornades, els de Michel reben un altre rival directe, l’Eivissa, a l’estadi en un partit pot servir per impulsar-los encara més entre els llocs de play-off i, alhora, gairebé deixar-ne sense els balears. Ho farà, altre cop com dèiem, amb baixes importants. Juanpe encara no s’ha recuperat mentre que aquesta setmana Valery s’ha tornat a trencar muscularment i Kébé té problemes al menisc, que podrien fer-lo fer aturar. Sarmiento continua lesionat. Un panorama fosc però al qual Míchel confia posar-hi llum amb la millor recepta possible: la victòria.

Enterrades, en principi definitivament, les opcions d’ascens directe, el Girona fa dies que s’ha centrat en la política del «partit a partit» per mirar d’assegurar-se un dels bitllets que donen dret a jugar el play-off d’ascens. L’equip va pel bon camí, sobretot després que s’hagi refet d’un febrer discret. L’objectiu és ara entrar al darrer tram, i el més decisiu, del curs amb bona part dels deures fets per no haver de patir a les últimes jornades. És per això que Míchel insistia tant ahir en la «importància» dels tres punts contra l’Eivissa. Per poc nom que pugui tenir el rival, la realitat és que és a només 6 punts dels gironins i una relliscada avui podria revifar-lo del tot en la lluita pel play-off. Per contra, un triomf local, els deixaria força tocats i impulsaria encara més els gironins.

El quadre que té Michel fa feredat. L’absència de Juanpe l’ha resolt situant Terrats a l’eix de la defensa. Ara bé aquest moviment deixa el mig del camp amb un efectiu menys, que ara són dos arran de la lesió de Kébé. Per tant, el tècnic només compta amb Pol Lozano i Aleix Garcia, a més a més dels joves Artero, que surt d’una malaltia, i Sala. Al mig, Segurament Borja García o Baena ocupin un dels dos interiors, o qui sap si tots dos, amb Lozano de pivot. Els carrils seran per a Arnau i Jairo, en principi. L’altre gran dubte és la punta d’atac. Els dos gols de Bustos a Las Palmas han omplert de confiança l’argentí que, tot i això, podria cedit avui el seu lloc a Stuani.

Per la seva banda, l’Eivissa arriba sense Gálvez ni Javi Pérez, lesionats, però amb Goldar, Diop i Álvaro Jiménez, que ja s’han recuperat dels problemes físics. Manu Molina també hi serà un cop complerta la sanció.