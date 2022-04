Ramon Terrats encarava el tram final amb ambició i ganes de reivindicar-se després de recuperar-se en temps rècord d’una fractura d’estrès a la tíbia de cama dreta que va obligar-lo a passar per quiròfan i perdre’s gairebé tres mesos de la temporada. Va anar recuperant sensacions a la gespa des que va reincorporar-se a finals de gener i, fins i tot, va convertir-se en una alternativa real per a Míchel Sánchez com a tercer central en un moment de baixes a l’equip. Aquest curs, però, el migcampista barceloní no està tenint sort amb les lesions. Diumenge passat, davant el Saragossa (1-0), va haver d’abandonar el terreny de joc a La Romareda tot just un quart d’hora després d’haver entrat per Bernardo a la segona part per culpa d’unes molèsties musculars que li van impedir continuar jugant.

Quan va acabar el partit, l’entrenador del Girona va explicar que «no sabem si és una ruptura o no, ho hem de veure, però les sensacions no són bones perquè físicament no podia esprintar». «Ha sigut als isquiotibials, però no sabem l’abast de la lesió», va afegir. Terrats s’ha estat sotmetent a proves mèdiques aquests dies i encara està pendent de conèixer els resultats, malgrat que tot fa pensar que com a mínim s’estarà un mes de baixa.

La lesió de Terrats arriba en el pitjor moment per al Girona, que també té a la infermeria el migcampista Ibrahima Kébé i l’extrem Darío Sarmiento. El conjunt blanc-i-vermell va allunyar-se de l’ascens directe arran de la derrota davant el Saragossa i té 7 finals per intentar, com a mínim, assegurar la seva participació al play-off. Els gironins són cinquens amb 58 punts i tenen 5 punts de marge respecte al setè, Las Palmas (53), mentre que el segon, l’Almeria (66), els queda a 8 punts de distància.

Una temporada atípica

Els problemes físics estan castigant Terrats en el seu segon any al futbol professional amb el Girona. Va debutar el 4 de novembre de 2020 precisament a La Romareda (2-2). Des d’aleshores, va guanyar-se la confiança de Francisco Rodríguez, que en aquell moment era l’entrenador dels gironins, i posteriorment de Míchel. No obstant això, aquesta està sent una temporada atípica per Terrats. Per culpa de les lesions només ha pogut sumar uns 1.060 minuts. Són gairebé els mateixos que acumulava el curs passat (1.057) a l’abril, amb la diferència que aquest havia de fer un pas endavant arran de la renovació fins al 2024.